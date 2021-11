Thés de la Pagode : Calendrier de l’Avent & Collection de Noël 2021

Les Thés de la Pagode réservent de belles surprises à l’occasion des fêtes de fin d’année. Nous avons eu le plaisir de découvrir leur calendrier de l’Avent 2021 ainsi que la belle collection de Noël intitulée « Inde & Merveilles ». Séduits en tout point, nous avions envie de vous en parler plus en détails afin que vous puissiez vous en faire une idée précise… Avant de succomber !

Le calendrier de l’Avent « Inde & Merveilles » des Thés de la Pagode

Cette année, les Thés de la Pagode avaient envie de proposer un calendrier de l’Avent chaleureux, propice aux confidences autour d’une tasse de thé bien chaude. Dans un look rouge intense, orné de délicats ornements dorés, la marque nous emmène au cœur de l’Inde et de ses merveilles. Soit, une ambiance chaude, gourmande, épicées qui renferme pas moins de 24 thés & infusions bio pour patienter jusqu’au soir de Noël.

Nous sommes tombés sous le charme de l’esthétisme du calendrier et notamment de ce rouge puissant qui nous embarque directement en Inde. Il s’ouvre à la manière d’un livre, grâce à un élégant ruban jaune. À l’intérieur, nous retrouvons 24 cases aux doux reflets irisés cachant une sélection de thés et infusions bio savoureuse. Le contenu du calendrier de l’Avent est à découvrir au dos, ainsi qu’une information importante, puisque la marque nous annonce qu’il est possible de gagner un an de thé, rien que cela ! Comment ? En retrouvant l’un des dix porte-clés éléphants répartis de façon aléatoire dans les calendriers. Soit, une belle idée de cadeau de Noël à faire aux amoureux des saveurs proposées par les Thés de la Pagode.

Les saveurs emblématiques des Thés de la Pagode

Les Thés de la Pagode sont intensément parfumés. Les dégustations se transforment vite en un voyage olfactif à la découverte des saveurs que renferme chaque recette. Au programme, 24 infusettes individuelles de thés ou d’infusions. Vous pourrez déguster plusieurs thés verts, quelques thés blancs et noirs, ainsi que des thés de leur gamme santé & bien-être. En effet, les Thés la Pagode sont également connus pour leurs recettes aromatiques antioxydantes. Les amoureux d’infusions ne seront pas en reste, puisqu’ils trouveront 5 tisanes et 2 rooibos gourmands absolument divins. De quoi ravir le cœur des amateurs de thés en soif de découvertes.

Attention, le calendrier de l’Avent Thés la Pagode est en édition limitée, dépêchez-vous de vous l’offrir !

La collection de Noël « Inde & Merveilles »

La marque a eu envie de proposer une collection complète autour du thème « Inde & Merveilles ». Chanceux, nous avons pu goûter aux recettes suivantes : le « Thé noir pain d’épices » et le « Thé noir épice chaï ». Que dire si ce n’est que le goût est au rendez-vous. La puissance également ! C’est une collection qui plaira davantage aux amateurs de thés intenses. Les saveurs sont chaudes et épicées. Au programme, une association de cardamome, caroube et de fèves de cacao, créant ainsi le parfum de pain d’épices. Ainsi qu’un mélange d’épices telles que le gingembre, la cannelle ou encore le clou de girofle. Les deux recettes sont équilibrées et certifiées bio.

Un coffret découverte

Le coffret découverte va permettre de goûter aux références cultes de la marque. Il renferme des infusettes de Thé vert/menthe, Thé vert/Vanille et fleurs de cerisier, Thé noir/chocolat et orange, Rooibos citron/gingembre et un infusion Yig & Yang Digest. Une belle idée de cadeau de Noël à faire à quelqu’un qui ne connaît pas encore la marque.

N’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel et découvrir ainsi l’étendue de leurs gammes. Vous verrez qu’il y en a pour tous les goûts : thés verts/noirs, infusions/rooibos, thés santé & bien-être et même des accessoires autour du thé à découvrir sans plus tarder.