Calendrier de l’Avent Biotherm 2021 : Happy Holidays

L’année dernière, j’ai eu le plaisir de découvrir le calendrier de l’Avent Biotherm pour la première fois. Séduite par son contenu, j’étais d’autant plus pressée de recevoir celui de cette année afin de vous transmettre mon ressenti. Alors, qu’en ai-je pensé ? Vaut-il le détour ?

Happy Holidays, le calendrier de l’Avent Biotherm 2021

J’ai été surprise de voir que Biotherm n’a pas souhaité changer l’intitulé de son calendrier de l’Avent 2021, puisqu’il porte le même nom que celui de l’année dernière, à savoir « Happy Holidays ». Néanmoins, la marque a opté pour un nouvel esthétisme, plus moderne je trouve, toujours dans le thème de la nature, avec ce joli fond marin à découvrir au cœur même du calendrier. Sans surprise, c’est la couleur bleue qui domine faisant référence à la mer, l’inspiration première de la marque. Mais il faut lui reconnaître cette petite touche de modernité grâce aux illustrations irisées qui apportent de la lumière. Quant à la couleur rouge intense des coraux, elle vient intensifier le tout, créant un décor maritime chaleureux, assez cosy.

Le calendrier de l’Avent Biotherm est proposé au prix de 88,50 € cette année. Pour vous l’offrir, rendez-vous sur le site officiel.

Le contenu du calendrier de l’Avent

J’avais hâte de découvrir ce que renferme le calendrier de l’Avent Biotherm 2021 car j’utilise encore des produits que j’ai découverts l’année dernière. J’ai d’ailleurs quelques coups de cœur dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans la rubrique Mode/Beauté de FranceNetInfos. En revanche, j’avais quand même peur de retrouver trop de références similaires car j’aime être surprise, tout comme vous j’imagine. Et bien contre toute attente, le contenu n’est pas à 100 % identique. Il va me permettre de tester des produits que je ne connaissais pas encore et c’est plutôt chouette !

Au programme, 24 cases dont voici le contenu. Pour ceux qui veulent garder la surprise, sautez le paragraphe !

Certaines seront déçues de voir qu’il y a beaucoup de produits de petite taille. Pour ma part, je trouve ça plutôt chouette de pouvoir tester un produit avant de se l’offrir. Puis, il y a quand même des formats 30 ml assez confortables, notamment la lotion Biosource pour peaux normales à mixtes, le démaquillant Biosource Total Reniew Oil ou encore la crème main Bath Therapy que je connais et que j’adore ! La sélection permet de créer des routines soins pour le visage, pour le corps et aussi pour la douche, puisque Biotherm propose un lait de douche assez sympa, doux et confortable sur les peaux sensibles.

Si vous aimez la marque Biotherm et que vous avez envie de tester leurs soins, je vous conseille de jeter un coup d’oeil du côté des offres du moment « Duo Privilèges » qui consistent à choisir un duo de soins et de bénéficier d’une réduction de 30 % avec le code DUOBIO.