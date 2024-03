Consoler nos enfants – Ed. Leduc

Consoler nos enfants est un ouvrage d’Hélène Romano, paru aux éditions Leduc, en mars 2024. Un essai pratique, qui propose d’aider les parents ou adultes à accompagner les enfants dans leur peur, chagrin, maladie, séparation, deuil, violences…

Le livre commence par un sommaire sobre et efficace, présentant les différents chapitres à venir. Une préface d’Agathe Lecaron, animatrice des Maternelles, vient présenter l’autrice, Hélène Romano, qui intervient aussi dans l’émission Les Maternelles. Une introduction importante fait suite. Elle interpelle sur le fait de consoler les enfants, même si cela peut paraître être une drôle d’idée pour toute personne attentive à l’autre, et plus particulièrement à un enfant. Pourtant cela n’est pas toujours simple, surtout lorsqu’on se retrouve confronter à la tristesse, au désespoir, à la peine ou encore la douleur d’un enfant. La consolation prend une toute autre tournure et importance, alors que l’enfant est en plein développement.

L’ouvrage est très riche et fort intéressant. Il propose réellement de comprendre et d’accompagner les enfants, dans une consolation, telle qu’elle soit. Les enfants souffrent aussi, de petites ou grandes blessures invisibles. Pour cela faut-il encore savoir et comprendre que l’enfant peut avoir besoin d’être consolé. Un cheminement très bien expliqué dans cet essai qui présente les motifs très divers, qui bouleversent la vie d’un enfant. Les besoins d’être rassuré et entouré de personnes disponibles et attentives, pour pouvoir dépasser des épreuves, et se construire sereinement. La consolation est un processus plus complexe qu’il n’y paraît. Aussi, pour accompagner correctement l’enfant, le processus se trouve plutôt bien décrit, dans cet ouvrage, qui présente plusieurs exemples, pour mieux comprendre et se projeter. Des outils pratiques se voient donnés, pour savoir rester disponible, malgré les propres inquiétudes des adultes.

Consoler nos enfants est un ouvrage riche et fort intéressant, un essai pratique, des éditions Leduc. Un guide pour aider les adultes et parents à accompagner au mieux les enfants face à la peur, le chagrin, la séparation, le deuil, la violence, qui bouleversent la vie.

