Zoom sur les livres de Kalilou Diakité

L’auteur de Ghetto Island, Francité et Souffle à la Femme est un artiste aux nombreuses ressources, qui a énormément de choses à (bien) dire. Retour sur trois ouvrages de Kalilou Diakité qui sortent du lot, de par leur côté unique et surtout leur franchise.

Ghetto Island : contempler ceux qu’on a l’habitude de fuir

Ghetto Island de Kalilou Diakité s’avère être une œuvre très crédible et surtout très fidèle à la réalité, qui nous plonge dans les profondeurs d’une communauté en marge de la société. À travers les yeux de Kal, un jeune résident de quartiers chauds, Diakité nous apporte une chronique vivante et sans fard de la vie quotidienne, dans un espace où la survie et l’humanité se côtoient, souvent dans une tension palpable…

D’ailleurs, Kal, le protagoniste, est à la fois le narrateur et le personnage principal du récit. Sa jeunesse est marquée par une véritable coupure avec le reste du monde, où les journées se fondent dans une routine mêlant oisiveté et observations aiguës de son entourage. On se sent parfois oppressé, au fil de cette lecture. Pourtant, loin d’être un simple spectateur, Kal se révèle être un témoin privilégié de tout ce qui foisonne dans les entrailles du Ghetto : des histoires sombres et des réalités dérangeantes. Son récit nous invite à détruire les clichés pour toucher du doigt la réalité multiforme de ces vies souvent fantasmées, vues à travers une lentille déformante.

À qui la faute ? Les médias politisés, qui cherchent à faire passer les gens des quartiers comme des arriérés ? Peut-être un peu. Dans son histoire, l’auteur présente des gens différents, mais tous humains. Derrière la porte de ces gens qui vivent dans leurs immeubles se cachent des individus avec leurs ambitions et leurs rêves, aussi modestes soient-ils. On aime le traitement de certains sujets comme l’amitié et l’amour, bruts de décoffrage. Rivalité entre quartiers et anecdotes touchantes sur les personnes âgées, cet ouvrage pousse à la réflexion. Chômage, échec scolaire, précarité, trafic de stupéfiants, perquisition de police. Tous ces fléaux ne font que contribuer à un mal-être social, comme un ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Kal et ses comparses ne sont pas de simples statistiques ; ils incarnent la réalité d’une frange de la population souvent très stigmatisée, par le discours dominant. En bref, Ghetto Island est une œuvre engagée et humaniste, qui dénonce les injustices grâce à la plume d’un artiste soucieux de porter sa vérité.

Francité : un essai poétique sur l’identité française

Francité de Kalilou Diakité, publié chez Hello Editions est un essai politico-poétique, qui se révèle aussi musical que divertissant. L’œuvre, qui puise dans la riche tradition de la polysyndète, transcende le simple discours critique pour devenir une ode vibrante à la France, dans toutes ses contradictions et sa beauté. Tout en rimes, le texte révèle un souci du style très pointu. Les phrases sont soigneusement élaborées, afin de donner à son essai encore plus de crédibilité et de fond, grâce à une forme particulièrement travaillée.

À travers cet essai, l’auteur se fait le messager d’une France qui n’a de cesse de se métamorphoser, traversée par divers courants et volontés qui parfois luttent entre elles. Les thèmes abordés sont tout à fait d’actualité, ce qui rend l’œuvre d’autant plus intéressante. D’autre part, l’on sent à quel point l’auteur a souhaité insuffler des émotions et des sensations, tout en jonglant avec l’aspect très intellectuel de son propos. Sous forme d’hymne à l’amour de la France, l’auteur ne flatte pas l’égo de son pays, mais choisit de l’exposer tel qu’il est, à l’image des gens qui le peuplent. D’une grande complexité !

Le souffle de l’émancipation : souffle à la femme

Souffle à la femme de Kalilou Diakité a été publié chez Edilivre en 2017. Cet ouvrage pourrait être décrit comme une ode à la femme — c’est même un appel à la reconnaissance et à l’action. Au fil de ses pages, l’auteur évoque les luttes et des sacrifices des femmes, tout en célébrant leur contribution indélébile à l’humanité. Il pointe du doigt les inégalités persistantes qui entravent leur chemin, mais aussi leur capacité inébranlable à surmonter les obstacles. Au-delà de la simple beauté physique, l’auteur souhaite plutôt s’attarder sur celle de l’esprit. De par cette mentalité universaliste, l’écrivain a conscience que derrière chaque femme peut se cacher une mère, une sœur, une amie, une patronne. Dans sa critique sociale, Diakité développe une critique sociale où les préjugés ont bon dos. C’est le cas pour les femmes victimes de discrimination. Cet essai se présente sous la forme d’une réflexion sur la féminité, incluant les thèmes de l’égalité des sexes, du féminisme, et de l’émancipation à travers différentes cultures et époques.

Diakité rend hommage aux figures féministes emblématiques, d’Olympe de Gouges à Malala Yousafzai, soulignant leur rôle iconique dans la lutte pour l’égalité et la justice. Le texte est un rappel que, malgré les progrès réalisés, le combat pour les droits des femmes est loin d’être terminé, bien au contraire. L’écrivain appelle à une prise de conscience collective et à un engagement renouvelé envers l’égalité et la dignité pour toutes. Dans un style à la fois poétique et percutant, Diakité livre un discours touchant empli d’espoir.

