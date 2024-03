Au fil des saisons – Mes petits imagiers sonores

« Au fil des saisons » rejoint la jolie collection de « Mes petits imagiers sonores » publiée aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les tout-petits auront le plaisir de découvrir chaque saison autour de belles illustrations signées Marion Billet, ainsi qu’un joyeux cherche et trouve en tout fin du livre.

Mes petits imagiers sonores – Livres classiques et indémodables

« Au fil des saisons » est un livre adorable qui va attirer l’œil des enfants dès leur plus jeune âge. Et on doit cela en partie aux illustrations vives et colorées de la talentueuse Marion Billet. Le petit format cartonné permet une prise en main facile. Quant aux puces sonores, elles sont clairement les stars ici, puisqu’elles illustrent parfaitement ce que les enfants sont en train d’observer.

« Au fils des saisons » – Printemps, été, automne, hiver…

Dans ce nouvel ouvrage, le jeune lecteur va parcourir chaque saison en sons et en images : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Il va se retrouver en immersion dans la nature à la découverte de différents animaux, toujours en rapport avec les saisons. Au total, 5 tableaux sonores dans lesquels il pourra observer des scènes attendrissantes : la naissance de petits agneaux au printemps, le chant des cigales en été, une famille d’hérissons qui s’amusent sous la pluie en automne, et un adorable renard polaire qui aime se promener sur les lacs gelés. En appuyant sur les puces sonores, il entendra des sons de qualité, les bruits de la nature et des animaux qu’il observe. Les illustrations de Marion Billet illustrent le tout avec douceur, pour le plus grand plaisir des enfants curieux d’en savoir un peu plus sur cette nature qu’ils affectionnent tant.

« Au fil des saisons » est un livre musical adorable qui invite les enfants à se laisser porter par les doux sons que libèrent les puces. Ils pourront même participer à un cherche et trouve en tout fin, réussiront-ils à reconnaître le bruit de chaque animal ?