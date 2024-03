La soupe au caillou – Mes P’tits CONTES

« La soupe au caillou » est un adorable conte que nous vous conseillons de découvrir aux Éditions Milan. Raconté par Agnès Cathala et illustré par Daniel Roode, les enfants vont faire la découverte d’une histoire amusante qui va leur permettre de comprendre l’importance du partage et de l’entraide.

À la redécouverte du conte « La soupe au caillou »

« La soupe au caillou » raconte l’histoire d’un chat au chapeau percé qui parcourt la ville à la recherche d’une pièce pour manger. Malheureusement, il se retrouve face à de nombreuses portes closes. Mais il n’a pas dit son dernier mot ! Il décide d’emprunter un chaudron, se met au milieu du village et rapporte aux habitants qu’il prépare une soupe au caillou. Intrigués, les habitants souhaitent participer en glissant divers aliments dans la soupe : poireaux, carottes, oignons, etc. Résultat : après que la soupe ait mijoté, ils se retrouvent tous à table pour partager un moment de

« La soupe au caillou » est également disponible sur Amazon.

Notre avis sur le livre

Le livre possède un format idéal pour les petites mains. Imprimé sur du papier glacé, les enfants pourront le manipuler à souhait sans risquer de le déchirer. « La soupe au caillou » est une histoire qu’ils trouveront attendrissante à coup sûr. Ils seront pressés de suivre les aventures de ce chat malheureux qui ne cesse d’essuyer des refus lorsqu’il cherche de quoi manger. Grâce à cette aventure, les enfants apprendront qu’il ne faut parfois rien lâcher pour arriver à ses fins quitte à faire preuve de ruse. Et que bien souvent la roue tourne pour celui qui sait attendre. Morale de l’histoire : le partage et la solidarité sont synonymes de bonheur !

« La soupe au caillou » rejoint la collection « Mes P’tits contes » parmi bien d’autres titres : « Le loup et les sept chevreaux », « Le chat botté », « Les trois petits cochons », « Le petit Chaperon Rouge », « Les lutins et le cordonnier », etc.