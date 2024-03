Dans le ventre du dragon – Phyl

Phyl est le troisième et dernier tome de la trilogie Dans le ventre du dragon, des éditions Glénat, paru fin février 2024. Une bande dessinée, de Mathieu Gabella et Christophe Swal, qui présente une conclusion flamboyante et épique, de cette relecture du mythe du dragon.

Une femme est sur le point d’accoucher. Avec l’aide d’une sorte de télescope, une lumière vient inonder le front de l’homme qui l’accompagne. Il semble lui envoyer de l’énergie, pour qu’elle endure l’accouchement. La femme accouche d’un œuf. L’homme ne semble pas surpris, et va aussitôt casser l’œuf. A L’intérieur, un nouveau-né pleure. Sur son front, il y a une lueur, qui vient de l’intérieur. Sur le lit, la femme se remet et semble contente. Ils ont réussi, le petit Philogène est un miracle ! Cependant elle ajoute que leur adversaire va le savoir, donc il leur faut agir vite. L’homme pose l’enfant sur le lit et prend une dague. Il incise le front du nourrisson, pour en retirer la pierre lumineuse. Ils savent que l’enfant ne sera jamais complet, qu’il survivra. Ils savent aussi que le garçon sera un jour complet et qu’il comprendra pourquoi ils ont fait ça.

Le récit est épique et plutôt bien découpé, proposant de nombreux flashbacks qui permettent de comprendre le cheminement et les agissements de chacun. Les éléments se mettent en place, dans cet ultime album, tout comme les personnages. En effet, le Grand œuvre arrive bientôt à son terme, et le temps est compté pour plusieurs personnages. Chacun veut atteindre au plus vite le cœur du grand dragon pour retrouver la pierre de Phyl. Une pierre destinée à bouleverser le monde… La bande dessinée reste rythmée, offrant de nombreuses informations, afin de découvrir la vérité, ainsi que le destin de chacun qui doit s’accomplir. Un grand secret va être dévoilé, un savoir perdu, celui de la reproduction des dragons. Des tensions, des combats, de la peur, du courage, des alliances viennent agrémenter le récit épique. Le dessin reste plaisant, avec un trait puissant, des personnages expressifs et un univers fantastique bien travaillé.

Phyl est le troisième et dernier tome de la trilogie fantastique Dans le ventre du dragon, des éditions Glénat. Un album captivant et rythmé, qui réinvente le genre dragon, et propose de découvrir le secret de la naissance de ces créatures fantastiques.

