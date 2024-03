Focus sur Beta publisher à la foire du livre de Bruxelles 2024

La Foire du Livre de Bruxelles, événement phare du calendrier culturel, s’apprête à accueillir du 4 au 7 avril 2024, la maison d’édition innovante et féministe Beta Publisher. Occupant le stand 109bis, Beta Publisher promet de marquer cette édition par sa présence remarquée et ses engagements forts. Voici un aperçu de ce que les visiteurs peuvent attendre de Beta Publisher lors de cet événement.

Beta Publisher : Une Maison d’Édition Engagée

Fondée en 2016 par Camille de Decker, Beta Publisher s’est rapidement établie comme une voix distinctive dans le monde de l’édition, grâce à son engagement pour le féminisme et son approche éditoriale novatrice. La maison d’édition se distingue par sa collection « A Sexe Égal », dédiée à explorer les thématiques du féminisme, de l’égalité des sexes, et des luttes sociales à travers une littérature riche et variée.

Des Auteurs à l’Honneur

La Foire du Livre sera l’occasion pour Beta Publisher de mettre en avant ses auteurs vedettes, dont les œuvres captivent et inspirent un large public :

Samantha Feitelson , qui présente “Ad Mortem” et “Le Petit Guide Féministe”, ce dernier étant une introduction accessible et rafraîchissante au féminisme moderne.

, qui présente “Ad Mortem” et “Le Petit Guide Féministe”, ce dernier étant une introduction accessible et rafraîchissante au féminisme moderne. Antoine Papazian , l’esprit derrière “Ouroboros”, un voyage littéraire fantastique.

, l’esprit derrière “Ouroboros”, un voyage littéraire fantastique. Valérie Clermon , auteure de “Je suis la mort et je suis en vacances” & “Le meurtre de Richard Mc Malone”, offrant une touche unique au genre du mystère.

, auteure de “Je suis la mort et je suis en vacances” & “Le meurtre de Richard Mc Malone”, offrant une touche unique au genre du mystère. C.D. Darlington, avec “Justan Lockholmes” & “Amour à la renverse (x2)”, explorant les intrications des relations humaines à travers un prisme original.

Une Collection Révolutionnaire : A sexe égal

La collection « A Sexe Égal » occupe une place centrale dans l’offre de Beta Publisher. Avec le lancement du “Petit Guide Fun & Simple du Féminisme pour Tous” de Samantha Feitelson le 8 mars 2024, la maison d’édition célèbre les droits des femmes de manière innovante, en mêlant éducation, engagement et divertissement.

Pourquoi Visiter le Stand de Beta Publisher ?

La présence de Beta Publisher à la Foire du Livre de Bruxelles est une occasion unique pour les visiteurs de découvrir des œuvres qui défient les conventions, d’engager des conversations significatives autour du féminisme et de l’égalité, et de rencontrer des auteurs passionnés par leur art. En visitant le stand 109bis, les amateurs de littérature auront l’opportunité de plonger dans des récits qui remettent en question, éduquent et divertissent, tout en contribuant à une cause plus large de justice sociale et d’égalité. Le catalogue de la maison n’est bien sûr pas que axé sur la collection féministe car d’autres romans fantasy, thriller ou romance sont disponibles et seront à l’honneur.

Beta Publisher s’annonce comme l’un des participants les plus attendus de la Foire du Livre de Bruxelles 2024. Avec sa sélection d’auteurs talentueux, sa collection féministe avant-gardiste et son engagement envers l’édition responsable et innovante, Beta Publisher est prêt à transformer l’expérience littéraire des visiteurs.

Le site de la maison d’édition : www.betapublisher.com