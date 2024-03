Les mille mercis – Ed. Kaléidoscope

Les milles mercis est un album jeunesse plein de bonté, de Jarvis, paru aux éditions Kaléidoscope, en février 2024. Un livre original, qui présente un jeune garçon plein de reconnaissance, qui tient à remercier tout ce qu’il peut, dans son quotidien, pour vivre heureux et plus serein.

Un jeune garçon remercie la lune qui brille la nuit. Il veut aussi remercie le soleil qui rayonne le jour. Pendant une balade, le jeune garçon remercie ses bottes qui connaissent le chemin. Il marche fièrement, en levant bien ses pieds. Plus loin, il remercie l’arbre. Un compagnon fidèle qui le réconforte, à son ombre. Il remercie son bonnet qui empêche ses pensées de s’envoler. Malgré tout, un oiseau vient le lui piquer ! Il remercie aussi la pluie, pour les flaques d’eau où il aime tant sauter. Ainsi, les bottes sont également utiles ! Il aimerait bien remercier les oies, mais il a trop peur pour ça !

Au fil des pages, les jeunes lecteurs découvrent un adorable garçon qui tient à remercier toutes les bonnes choses du quotidien. Une reconnaissance et une bonté qui font du bien, et permettent de sourire à la vie. Des petits riens semblent prendre de nouvelles proportions, permettant aussi de voir les choses différemment. Des moments de bonheurs simples, d’attention pour ce qui semble parfois futile, mais qui fait aussi le quotidien de tous. Le texte est répétitif, offrant une belle dynamique de lecture, qui invitera aussi les enfants à participer. C’est poétique et bienveillant, le récit fait du bien, entre émotions et sentiments, mais aussi attention et reconnaissance, pour l’estime de soi et des autres. Le dessin est curieux, entre découpage, collage et aquarelle, offrant un univers intrigant et plaisant.

Les mille mercis est un bel album des éditions Kaleidoscope, qui présente la gratitude d’un jeune garçon. Un enfant qui s’émerveille des petites choses de son quotidien, mais surtout qui se trouve reconnaissant de ces objets ou phénomènes qui égayent sa vie de tous les jours.

