Tout ce que vous devez savoir sur les RNG dans les jeux

Pour gagner à un jeu en ligne ou un jeu de chance, il est nécessaire que des séquences de nombre ou des résultats s’affichent sur l’écran. Même les jeux gratuits en ligne comme une machine à sous gratuite utilisent la technologie RNG. Ces derniers ne sont pas générés par des mains ni des cerveaux humains, mais par un logiciel ou un algorithme appelé RNG.Mais c’est quoi en réalité un RNG et comment il fonctionne ? Nous vous invitons à lire les lignes qui vont suivre pour tout savoir sur les RNG qui se trouvent dans les jeux.

Qu’est-ce que c’est une RNG ?

Une RNG ou un Générateur de Nombre Aléatoires est un algorithme qui permet de produire des nombres aléatoires. Les jeux vidéo l’utilisent pour la détermination des événements aléatoires. Il peut s’agir d’une chance pour obtenir un coup critique ou de prendre un objet rare dans une séquence du jeu.

Le RNG a particulièrement sa place dans les jeux modernes, car il constitue un facteur essentiel. En effet, c’est grâce au générateur de nombres aléatoires que vous trouverez des Pokémon exclusifs ou que vous ramasserez différents objets dans certains jeux. Les jeux créés avec des procédures ne peuvent pas contourner le RNG. Toutefois, il convient de souligner que certains jeux ne dépendent pas du RNG, comme les jeux de rythme et certains jeux multijoueurs compétitifs.

Tous les jeux qui se basent d’un hasard ou d’un événement imprévisible utilisent le générateur de nombres aléatoires.

À quoi sert le générateur de nombres aléatoires ?

Étant un générateur de nombres aléatoires, le RNG permet de garder les jeux à jour. En effet, c’est son caractère hasardeux qui empêche les joueurs de jouer à des jeux monotones. De plus, c’est une manière d’attirer et de garder l’attention des utilisateurs en éveillant leur curiosité et en les laissant prendre des risques. Toutefois, un nouveau joueur peut emporter une partie sur un joueur expérimenté grâce à cet algorithme.

En outre, le RNG permet de renforcer la sécurité des transactions en ligne en créant des codes de sécurité authentiques ainsi que des mots de passe. En informatique, le générateur de nombres aléatoires sert aussi à générer des jetons de sécurité. Ces derniers peuvent être utilisés pour authentifier les utilisateurs et les protéger pendant qu’ils utilisent les jeux virtuels.

De plus, le RNG est aussi utilisé en cryptographie afin de créer des clés de chiffrement particulièrement sécurisées. Ces clés sont une assurance pour les utilisateurs lors de la communication en ligne. À part les jeux, le générateur de nombres aléatoires a aussi son utilité dans la simulation scientifique afin d’imiter le hasard et la variabilité naturels des données.

Comment est utilisée la RNG dans les jeux ?

Le système de jeu virtuel utilise la RNG afin de sélectionner les prochains concurrents dans un jeu de course, et de générer l’ordre d’arrivée d’une course ou de désigner les gagnants dans d’autres types de compétitions virtuelles. Pour faire court, le RNG permet de créer les résultats de tous les jeux virtuels tels que les jeux vidéo, les jeux de hasard, les jeux de table ainsi que les machines à sous.

En utilisant la RNG, les casinos en ligne garantissent à ses joueurs :

Des jeux équitables

La chance pour les joueurs de gagner et d’être tous égaux

D’avoir la possibilité de gagner réellement sur un jeu

La fiabilité des résultats

Les jeux de casino qui utilisent le RNG sont nombreux, y compris le blackjack. C’est grâce au générateur de nombres aléatoires que les cartes sont distribuées en tout hasard. La roulette l’utilise également pour déterminer la couleur ou le numéro de la boule qui apparaîtra. Pour définir la combinaison des symboles qui apparaîtront sur chaque rouleau, les jeux de machines à sous utilisent le RNG. Il est intéressant de souligner que même les jeux gratuits basés sur le hasard au cœur de leur système utilisent le RNG.

Fonctionnement du générateur de nombres aléatoires

La majorité des algorithmes, même étant différents, permet de générer des nombres aléatoires avec un même processus. Ils commencent généralement par un “état initial”, qui s’agit d’un nombre ou d’une suite de nombres. Les connaisseurs l’appellent “grain de générateur”.

Puis, le RNG se sert du grain de générateur pour produire un nouveau nombre aléatoire appelé le “nombre premier”. Ensuite c’est ce dernier qui est utilisé pour créer le prochain nombre aléatoire et ainsi de suite. C’est de cette manière que les algorithmes fonctionnent.

Il est à souligner qu’il existe des RNG manipulables grâce aux chiffres qui sont suffisamment prévisibles pour les utiliser. Il s’agit des RPG classiques et des jeux vidéo rétro dont les générateurs de nombres aléatoires étaient encore simples. Une manière pour les joueurs expérimentés de gagner les parties, car il suffit de compter ou d’appuyer sur des boutons aléatoires pour avoir des objets uniques dans le jeu.

Les RNG, sont-ils bons ou mauvais pour les jeux ?

Nombreuses sont les personnes qui confirment que le RNG est parfait pour garder les surprises dans les jeux, mais aussi la fraîcheur. Le gameplay de plusieurs jeux virtuels, hasards, cartes et RPG modernes dépendent des générateurs de nombres aléatoires. Même les jeux d’action les utilisent pour ajouter des événements imprévisibles dans le jeu. Tout cela affirme que la RNG est bonne, car elle offre une variété d’événements et d’actions qui permettent de garder le jeu frais.

Cependant, il existe aussi des utilisateurs qui trouvent que les générateurs de nombres aléatoires sont mauvais. Cela est juste parce que le RNG gâche leurs compétences dans les jeux. En effet, nous l’avons déjà dit que le générateur de nombres aléatoires peut faire gagner un novice contre un joueur expérimenté grâce au fruit du hasard. Voilà pourquoi certains jeux mettent l’accent sur des mécanismes basés à la fois sur l’habileté et sur le hasard ou l’imprévisibilité. D’autres jeux ont développé une double vie afin que les joueurs puissent choisir le mode de jeu qu’ils souhaitent jouer.

Les générateurs de nombres aléatoires dépendent donc non seulement de l’utilisateur, mais aussi du jeu auquel il souhaite jouer.