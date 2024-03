De la patate à 100 patates, le guide ultime pour réussir de Maxence Rigottier

Prêts pour un décollage entrepreneurial explosif ? “De la Patate à 100 Patates” de Maxence Rigottier, paru aux éditions Jikji, est la fusée dont vous avez besoin ! Ce n’est pas qu’un livre ; c’est un véritable booster de vie, conçu pour tous ceux qui sont déterminés à quitter la monotonie du quotidien pour un avenir flamboyant, tissé de succès et d’accomplissements personnels.

Imaginez un instant : un gamin des champs, avec ses bottes crottées et ses rêves en bandoulière, qui se métamorphose en un entrepreneur web millionnaire avant même de fêter ses 30 ans. Maxence Rigottier vous fait vivre cette épopée, pas après pas, dévoilant sans retenue les rouages de sa transformation. Avec une simplicité désarmante et une transparence cristalline, il partage les 7 étapes clés pour pivoter de l’ordinaire vers l’extraordinaire.

Loin de vous endormir avec des théories fumeuses, Maxence mise sur l’action. Il transforme la lecture en une expérience immersive, où chaque page tourne les rouages de votre transformation. Ses “dessins mots clés”, comme je les surnomme, sont des trésors, des aides-mémoires pour ne jamais perdre le fil de votre ambition.

Maxence Rigottier : Du gamin des champs au jeune entrepreneur à succès

Mais ce livre, c’est bien plus qu’une autobiographie ou un manuel entrepreneurial. C’est une invitation à plonger tête la première dans l’aventure de l’entreprenariat, armés des outils et des clés pour sculpter votre succès sur le web. Maxence Rigottier devient plus qu’un auteur ; il est votre mentor, celui qui vous prend par la main pour vous guider vers les sommets de la réussite.

Un coup de mou parce que tout ne va pas comme prévu ? La traversée du désert est souvent inéluctable mais pas insurmontable. Maxence y a survécu et en est sorti encore plus fort. Alors, n’oubliez pas une chose importante : vous en êtes capable. Quoi qu’en dise votre entourage ou votre bad mood du moment. Vous pouvez faire les choses, il suffit de le vouloir et d’appliquer tous les conseils qu’il donne dans son livre. Avec une certaine rigueur envers vous même, vous serez capable de plonger dans les eaux profondes de l’entreprenariat et de réussir.

“De la Patate à 100 Patates” est donc un cri de guerre contre le doute et la procrastination. C’est le compagnon de route idéal pour quiconque rêve de liberté financière, de croissance personnelle et d’un business à l’image de ses passions. Ce livre est un voyage initiatique vers la meilleure version de vous-même !

Alors, si vous êtes prêts à embrasser pleinement votre potentiel, à déconstruire les barrières et à vous lancer dans une quête entrepreneuriale qui transformera votre vie, ce livre est votre billet d’or. Préparez-vous à être propulsé dans une dimension où tout devient possible.

Alors prêt à réussir et à changer de vie ?

Pour acheter le livre de Maxence Rigottier, c’est par ICI >>