Meuf est un guide, une bande dessinée de Marie Dubois, parue aux éditions Le Lombard, en mars 2024. Un guide qui vient décrypter, avec humour, les questions délicates liées au corps, à l’orientation sexuelle, au harcèlement ou encore au sexisme.

Marie se présente, elle a quarante ans et est maman de deux enfants. L’autrice a eu envie d’écrire ce livre, en observant sa fille de 5 ans, très libre et curieuse… La jeune fille aime courir nue dehors, demande si les règles font mal, et si elle peut être amoureuse de deux personnes à la fois, garçon et fille. Marie était une mère qui ne se sentait pas préparée à tout cela. Elle a donc potassé tout cela, et en a conclu que tout semble tourner autour d’une question existentielle : C’est quoi être une femme ? Aujourd’hui, elle se sent prête à transmettre toutes ses analyses. Une partie de sa vie, mais aussi bien d’autres informations, pour tenter de trouver sa place en tant que femme. Ainsi, elle revient sur son adolescence, dans les années 90, où internet n’existait pas encore !

L’ouvrage est découpé en plusieurs parties, plus ou moins grandes, proposant tout d’abord de revenir sur l’histoire. De grandes figures féminines sont présentées, entre autres, ainsi que la société patriarcales. La puberté trouve également sa place, dans cette bande dessinée riche et intéressante, venant rassurer et accompagner durant cette période de sexualisation souvent violente. Le guide est comme une riche enquête journalistique, historique et sociétale, qui interroge et interpelle. L’album se veut aussi décomplexant et drôle, avec des scènes autobiographiques cocasses. Le roman graphique reste moderne, accompagnant les jeunes filles pour vivre bien leur vie de future femme, et se sentir bien dans sa peau. Un documentaire bien rythmé, plaisant à lire, qui permet de répondre aux questions de jeunes filles et de les accompagner. Le dessin reste vif, avec un trait plutôt rond, un univers coloré et dynamique.

Meuf Guide pour nos filles est une BD docu riche et intéressante, des éditions Le Lombard. Un ouvrage qui présente une enquête journalistique mêlée à des expériences personnelles, pour décrypter avec humour des questions autour du corps, de l’orientation sexuelle, du harcèlement, du devenir femme…

