Mes coloriages magiques – Les animaux de la forêt – 1.2.3 jouons

« Mes coloriages magiques – Les animaux de la forêt » rejoint la collection « 1.2.3 jouons » publiée aux Éditions Hatier. Imaginé par la professeure des écoles Alissia Waeles et illustré par Aurélia Bertrand, le livret propose aux enfants de parcourir le programme de MS en réalisant 26 coloriages sur le thème de la nature.

Un livret ludique et pédagogique, niveau Moyenne Section

« Mes coloriages magiques – Les animaux de la forêt » est un livret relativement court qui renferme l’essentiel du programme de la maternelle pour la moyenne section. Les enfants vont se retrouver face à plusieurs exercices participatifs, puisqu’ils devront colorier chaque page selon les consignes imposées. Au programme, un exercice différent sur des thématiques essentielles : identifier les formes géographiques, les chiffres, les lettres de l’alphabet en majuscule et minuscule, les tailles, l’orientation, le nombre de syllabes, les quantités, etc.

« Mes coloriages magiques – Les animaux de la forêt » est disponible sur Amazon.

Le livret va plaire aux enfants car il mêle l’amusement à la pédagogie. Leur implication dans chaque exercice se fait naturellement grâce à l’action de colorier. Et cela rend l’apprentissage bien plus ludique. Les illustrations sont attrayantes, elles leur donneront envie de s’impliquer davantage. Le livre est construit de façon progressive pour leur permettre d’apprendre étape par étape dans la logique du programme de MS. Nous conseillons vivement l’accompagnement par un adulte, car malgré le côté ludique du livre, les consignes peuvent sembler difficiles au premier abord. Dans le chapitre « Associer deux écritures chiffrées », ils devront colorier chaque case de l’illustration en respectant le code couleur et le chiffre qui correspond au nombre de doigts levés. Ce qui veut aussi dire qu’ils devront faire preuve de concentration pour réaliser chacun de ces exercices.

« Mes coloriages magiques – Les animaux de la forêt » est un livre pédagogique qui va permettre aux enfants d’apprendre une bonne partie du programme de MS dans le simple fait de colorier.