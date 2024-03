Les cheveux de Papa – Ed. L’école des loisirs

Les cheveux de Papa est un album jeunesse plein d’humour, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, paru en février 2024. Un livre de Jörg Mühle, qui présente la folle course-poursuite d’un papa qui a perdu ses cheveux, rêvant de liberté et de voyage.

Un jour, les cheveux de Papa en ont eu assez de la brosse et du peigne. Ils en avaient marre de rester tranquilles sur la tête. Les cheveux avaient soif d’aventures et voulaient découvrir le monde. Alors, ils se sont sauvés ! Papa a crié au secours, et il a tenté de la rattraper. Il a poursuivi les cheveux en gesticulant à travers la salle de bain. Il les a menacés, il a vociféré, il les a suppliés, et les a conjurés. Mais les cheveux ne se sont pas arrêtés. Ils ne l’ont pas écouté et ne sont pas restés. Ils ont continué à virevolter autour de lui et ne se sont pas laissé attraper.

Le récit est plein d’humour, proposant de découvrir la folle course-poursuite, d’un papa après ses cheveux qui s’envolent. Une situation absurde, qui pourtant apporte son lot d’amusement, présentant la relation avec son corps, mais aussi sa famille. En effet, le narrateur est l’enfant de ce papa, qui vient expliquer, à sa manière, cette situation complexe et amusante. Le récit est plaisant et adapté aux jeunes lecteurs, plutôt bien rythmé et drôle. La liberté, l’envie d’aventure sont au cœur de cet album jeunesse original et amusant. Il y a quelques jeux de mots, des clins d’œil, qui font mouche, dans cette histoire improbable. Le dessin qui accompagne le récit est tout aussi expressif et amusant. Le trait est vif, plutôt rond, offrant des scènes amusantes, et certaines pleines de détails.

