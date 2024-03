Mes activités effaçables – 1.2.3 jouons – Maternelle 4-5 ans

Parmi les livres pédagogiques que nous avons découverts récemment, « Mes activités effaçables » de la collection « 1.2.3 jouons » aux Éditions Hatier a retenu notre attention. Destinée aux enfants entre 4-5 ans, en moyenne section de maternelle, l’autrice – Alissia Waeles – propose aux enfants 37 activités dans plusieurs domaines : mathématique, écriture, graphisme et exploration du monde.

La collection 1.2.3 jouons – Apprendre en s’amusant

La collection de livres d’apprentissage « 1.2.3 jouons » vaut le détour. Sa créatrice Alissia Waeles – professeure des écoles et Instragrameuse – propose aux enfants de la maternelle (PS-MS-GS) de s’entraîner à la maison. Une façon de les mettre en confiance en leur permettant de revoir les fondamentaux avec leurs parents sans aucune pression. De les intéresser, et bien sûr de leur consacrer du temps. D’ailleurs, les illustrations de Carotte et compagnie participeront à leur donner envie de se laisser porter par les différents exercices qui sont riches et ludiques.

Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore Alissia Waeles, rendez-vous sur son compte Insta « La maternelle pailletée » qui résume assez bien sa passion pour l’apprentissage participatif.

Notre avis sur le livre effaçable dédié à la MS – 4-5 ans

Nous validons complètement la collection « 1.2.3 jouons » que nous trouvons idéale pour les enfants en recherche d’apprentissage ludique. Ces livres sont esthétiquement attrayants, grâce aux illustrations colorées qui donneront envie à l’enfant d’accomplir chaque exercice. L’idée du cahier effaçable est astucieuse car elle va permettre à l’élève de recommencer autant de fois qu’il le souhaite et de rectifier ses erreurs. Et pourquoi pas, prendre confiance en lui sur des sujets qu’il a plus de mal à aborder en classe.

Nous avions envie de saluer le mode d’apprentissage et la pédagogie positive qui ressort de chaque exercice. Les enfants vont s’entraîner à faire des mathématiques, des graphismes également. Ils auront le plaisir d’écrire, de travailler sur leur alphabet en s’entraînant encore et encore. D’ailleurs, tout a été pensé pour les guider comme il se doit, avec un exemple pour commencer, et des aides en pointillé par la suite. Une rubrique « Explorer le monde » leur propose des exercices sous forme de jeux dans lesquels ils pourront « Se repérer dans un quadrillage » ou encore « Créer un bonhomme de neige » en suivant chaque étape.

La collection « 1.2.3 jouons » porte bien son nom. L’autrice souhaite que l’apprentissage passe par le jeu, et cela fonctionne. Nous sommes convaincus qu’ils seront pressés de refaire les exercices seuls pour gagner en confiance et se sentir plus à l’aise à l’école.