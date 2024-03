Aéro Pyxis dévoile les dernières innovations dans le secteur des drones : GestaDRONE et StationDRONE

Le groupe Aéro Pyxis, un acteur majeur dans l’industrie des drones et actionnaire de la société Drone Geofencing, est fier de présenter deux de leurs dernières innovations : GestaDRONE et StationDRONE.

Ces applications révolutionnaires sont destinées à transformer respectivement la gestion d’activités d’un exploitant de drones et le streaming aérien, marquant une avancée significative dans le domaine.

À propos de Drone Geofencing

La société Drone Geofencing se positionne comme un pionnier dans la traçabilité, le géorepérage de drones et le pilotage de drones à distance, développant des solutions avancées pour une gestion sécurisée et efficace de l’espace aérien.

En mettant l’accent sur l’innovation, l’entreprise facilite la cohabitation entre drones et espaces aériens grâce à des technologies de pointe. Ces solutions permettent une régulation précise, assurant la sécurité et l’efficacité dans divers secteurs d’application.

Les applications GestaDRONE & StreamDRONE

GestaDRONE est une solution complète pour les exploitants de drones, offrant une gestion simplifiée des activités aéronautiques télépilotées. Elle permet une gestion efficace de la conformité réglementaire, la centralisation des documents, la préparation des missions, le suivi et la maintenance des drones, le suivi du niveau de compétence de ses télépilotes ainsi qu’un partage sécurisé des prises de vues aériennes.

StationDRONE, de son côté, repousse les frontières du streaming aérien grâce à une technologie de pointe permettant le pilotage de drones à grande distance. Cette application offre une flexibilité inégalée pour une variété d’applications, telles que le transport de colis, la surveillance, le contrôle d’infrastructures et l’agriculture de précision.

Pour en savoir plus sur leurs initiatives et contributions au secteur, visitez la section presse de leur site : https://drone-geofencing.fr/relation-presse/

Le groupe Aéro Pyxis soutient la société Drone Geofencing

Le Groupe Aéro Pyxis souligne son engagement envers l’innovation et la technologie à travers ces projets, démontrant sa capacité à répondre aux défis de demain. Notre investissement dans Drone Geofencing et le développement de ces applications témoignent de notre volonté de promouvoir des solutions de pointe qui dépassent les attentes du marché.

« Nous sommes heureux de présenter GestaDRONE et StationDRONE, qui incarnent notre vision de l’avenir de l’aéronautique télépilotée et du streaming aérien. Ces innovations illustrent notre engagement à fournir des solutions avancées, sécurisées et efficaces à nos clients, » a déclaré Thierry MOHR, le président du groupe Aéro Pyxis. « Avec ces outils, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour l’utilisation des drones, en offrant des possibilités jusqu’alors inexplorées. »

Pour plus d’informations sur GestaDRONE et StationDRONE, ou pour découvrir comment ces solutions peuvent transformer votre approche des drones et du streaming aérien, visitez notre site Web ou contactez-nous directement.

À propos d’Aéro Pyxis :

Aéro Pyxis est une holding basée à Lacroix-Barrez, spécialisée dans divers aspects des drones, incluant la formation, la fabrication, la communication, et la production audiovisuelle. Avec un capital de 20 000 euros, le groupe gère sept filiales, offrant des services innovants et de pointe dans le secteur des drones.

