eugène et la chouette

Dans la collection « Enfance en poésie », publiée aux Éditions Gallimard Jeunesse, les enfants seront ravis de découvrir le tout-nouveau titre de Guillevic, « Eugène la chouette ». Une poésie racontée avec tendresse qui parle de bienveillance et de liberté.

A la découverte de la collection « Enfance en poésie »

« Enfance en poésie » est une collection que nous ne connaissions pas encore. Nous avons été surpris par la richesse des précédentes publications, réunissant de grands poètes : Paul Verlaine, Jacques Prévert, Arthur Rimbaud, Paul Eluard, Louis Aragon, Paul Claudel, et bien d’autres. Avec au total plus de 40 ouvrages publiés. Une belle occasion de sensibiliser les enfants aux sonorités de délicieuses rimes, comme c’est le cas ici avec « Eugène la chouette » écrit par Guillevic et illustré par Hélène Vincent.

Le livre « Eugène la chouette » est disponible sur Amazon.



« Eugène la chouette » – Une histoire vraie

« Eugène la chouette » est une poésie d’autant plus touchante qu’elle est véridique. En effet, le poète Guillevic raconte sa propre histoire, à savoir sa rencontre avec une chouette lorsqu’il était enfant. Et à la relecture, cela rend le tout encore plus touchant. Il s’agit donc de l’histoire d’un jeune garçon Eugène qui entend un drôle de bruit en provenance de sous son lit. Il s’interroge sur ce que cela peut être, puis décide de s’y intéresser. Oh surprise, il fait la rencontre d’une chouette qui semble s’être égarée. Fasciné, il décide de la garder, de s’en occuper, et l’enferme dans une cage. Malheureusement, la chouette ne s’épanouit pas, à tel point que le jeune homme décide de la libérer.

Nous sommes d’abord tombés sous le charme du format du livre. De petite taille, attrayant visuellement grâce aux illustrations hors du temps d’Hélène Vincent, presque un peu démesurées, qui reflètent parfaitement ce que peut ressentir l’enfant lorsqu’il rencontre la chouette. Et à l’inverse, le désarmement de celle-ci lorsqu’elle se retrouve prisonnière. La poésie en elle-même est touchante, bercée par des vers totalement accessibles aux enfants, dans la compréhension notamment. Ils pourront s’acclimater avec ce style qui mélange le rêve à la réalité, et pourquoi pas, leur donner envie de se plonger dans d’autres recueils du même genre.

« Eugène la chouette » est le parfait exemple que les enfants peuvent lire et apprécier des poèmes. Totalement à leur portée, les auteurs forment un vrai duo et réussissent à transmettre un message fort de liberté.