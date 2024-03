Petites histoires du Père Castor pour Pâques – Ed. Flammarion

Petites histoires du Père Castor pour Pâques est un recueil de récits, paru aux éditions Flammarion, en mars 2023. Un ouvrage qui regroupe onze histoires autour du thème de Pâques, des poules et lapins. Des récits à savourer, avant d’aller chercher les œufs dans le jardin !

Après une introduction autour de l’importance des histoires, ainsi qu’un sommaire, c’est le récit Le premier œuf de Pâques, qui est à découvrir. L’histoire de Poulette qui caquette dans la basse-cour, de sa plus belle voix. La poule vient de pondre son premier œuf. Elle est heureuse et le glisse sous son bras, pour courir vite hors du poulailler. Mais Poulette va si vite que son œuf glisse et tombe dans la mare aux cochons. Voilà l’œuf couvert de boue ! La poule se précipite pour ramasser son œuf et le remettre sous son aile. Elle court aussitôt…

L’ouvrage est un recueil qui présente onze récits de la collection Père Castor. Des histoires adorables, à découvrir ou redécouvrir, avec des héros que les jeunes lecteurs retrouveront peut-être. Le thème reste, bien évidemment, autour de Pâques, des poules, lapins et printemps. Le livre propose de partager un moment privilégié avec un ou plusieurs enfants, pendant la lecture d’une histoire. Les récits restent également variés, malgré tout, avec des héros plus ou moins vieux. Des conseils, pour raconter les histoires sont donnés aux parents ou adultes. Des index par thèmes, par temps de lecture, ou encore par âge, permettent de mieux retrouver l’histoire souhaitée. Les dessins sont plaisants, colorés, et bien évidemment variés, avec des illustrateurs différents.

Petites histoires du Père Castor pour Pâques est un recueil fabuleux, des éditions Flammarion. Un livre qui regroupe onze histoires, pour patienter jusqu’à l’arrivée des œufs, poules, lapins et cloches en chocolat, afin de faire rêver petits et grands, et éveiller leur imagination.

