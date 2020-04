Crêpes et galettes, du goût et du plaisir

Crêpes et galettes, du goût et du plaisir est un ouvrage culinaire des éditions Ouest-France, paru en janvier 2020. Un ouvrage qui propose de découvrir plus de quarante recettes simples et gourmandes, à réaliser et déguster, en famille ou entre amis.

Le livre, de plus de 90 pages, débute avec un sommaire très épuré, présentant le principal, avec ; les pâtes ; le tour de main ; les traditionnelles ; les spéciales ; pour les enfants ; les desserts ; L’école Maître Crêpier. Il y a donc trois pâtes différentes à retrouver dans cet ouvrage, pour faire des crêpes de froment, des blinis et des galettes de blé noir. Le tour de main pour délayer la pâte et l’étaler correctement sur la bilig, est à retrouver dans un pas à pas photographié, aussi simple qu’efficace. Ainsi l’essentiel est clairement expliqué, pour ensuite, découvrir les différentes recettes suggérées, aussi gourmandes que variées, et faciles à réaliser.

A chaque double page, une ou deux nouvelles recettes sont à découvrir, avec une photographie alléchante à côté. Des recettes salées et sucrées, pour des plats et desserts assez faciles et abordables à réaliser. Le nombre de parts, les temps de préparation et de cuisson sont bien indiqués, pour pouvoir gérer au mieux son temps. Les étapes sont assez courtes, brièvement expliquées, puisque les recettes sont principalement simples à réaliser. La présentation est même proposée, pour amener une belle assiette à table, pour les convives. Les recettes sont gourmandes, variées, quelques-unes sont simples et d’autres sont plus originales, jouant toujours sur le goût et les plaisirs. Des astuces et informations, de temps à autre, viennent compléter agréablement les recettes, pour mieux réussir ou suggérer quelques variantes.

Crêpes et galettes, du goût et du plaisir est un ouvrage culinaire, gourmand et plaisant, qui dévoile plus d’une quarantaine de recettes simples, entre recettes traditionnelles de crêpes et galettes, et des déclinaisons plus surprenantes et originales, mais toujours délicieuses.