Sélection lecture pour le confinement

Cela va bientôt faire un mois que nous sommes en confinement, et on commence à épuiser nos idées pour s’occuper. Je vous propose donc une petite sélection lecture pour ne plus voir le temps passer.

Lectures pleines de suspense

Vous aimez dénicher le coupable idéal tout en vous laissant surprendre par des retournements de situation ? Le genre thriller est fait pour vous. Je vous propose aujourd’hui un thriller jeunesse, et un roman plein de suspense sur un tueur de mamans.

« Le centre 27-A abrite en permanence une dizaine d’enfants. Les règles y sont simples et permettent aux pensionnaires de s’épanouir malgré leurs handicaps. Tous profitent de leur séjour, sans poser de questions et dans une relative tranquillité, grâce à la bienveillance des animateurs.

Pourtant, l’arrivée d’un nouvel enfant, Caïn, va bien vite perturber la routine de l’établissement. Malgré son jeune âge, le garçon veut apprendre à lire et pose bien plus de questions que tous ses prédécesseurs réunis. Pourquoi tous les autres enfants sont-ils malades et pas lui ? Pourquoi aucun d’eux n’a de souvenirs de leur vie avant leur arrivée dans le centre ? Les animateurs sont-ils vraiment gentils ? Qu’est-ce que ce centre exactement ?

À mesure que son enquête avance, une certitude s’impose à l’esprit du jeune garçon : il va devoir fuir le centre… »

Une lecture intrigante soulevant de nombreuses questions parallèles, particulièrement sur l’éthique, autant sur le volet humain qu’animal. Un thriller à destination des adolescents et des jeunes adultes.

« Bienvenue sur le forum de NetMaman.com ! On s’y retrouve entre mamans pour des conseils, du soutien… ou la mort. Enceinte de six mois, le sergent-détective Claire Boyle continue de s’investir corps et âme dans son travail, notamment sa dernière enquête : Miriam, retrouvée morte, droguée et étouffée, quinze jours après sa disparition. Comment expliquer une fin aussi atroce pour cette mère célibataire, entièrement dévouée à l’éducation de sa fille ? La vie sociale de Miriam se limitait à la fréquentation d’un forum pour jeunes mamans, NetMaman. Mise au repos forcé, Claire décide à son tour de s’y inscrire… »

Une superbe lecture haletante du début à la fin. Vous pensez avoir trouvé le tueur ? N’en soyez pas si sûr·e, l’intrigue ne manquera pas de vous surprendre !

Lectures remplies d’émotions

Ce que vous aimez dans la lecture c’est la vague d’émotions qui vous emporte ? Alors ces deux prochains titres sont pour vous !

« Petiteannonce.fr : Émile, 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple.

Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, avec le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme, qui a pour seul bagage un sac à dos, un grand chapeau noir, et aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple naît, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile. »

Une belle et douce balade introspective en compagnie d’Émile, 26 ans, atteint d’un Alzheimer précoce. Une lecture pleine de sagesse, qui ne manquera pas de vous émouvoir, et de vous rappeler à quel point la vie mérite d’être croquée à pleines dents.

« Ben a presque tout raté dans sa vie. Sa carrière est au point mort, son couple part à vau-l’eau, son fils est « différent ». À dix ans, Jonah ne parle pas. Lorsqu’ils sont tous deux contraints d’emménager chez le père de Ben, trois générations d’hommes – un qui ne sait pas parler, deux qui s’y refusent – sont réunies sous le même toit. Alors que Ben engage une bataille juridique éprouvante pour obtenir le placement de son fils dans un établissement spécialisé, Jonah se rapproche de son grand-père dont les jours sont comptés. Et cet homme qui n’a jamais révélé le secret de ses origines, se met à parler, pour la première fois, à ce garçon qui n’a pas de mots pour lui répondre. C’est peut-être l’occasion pour Ben de se rendre compte que sa plus grande réussite, c’est son fils. »

Ce livre n’est pas à propos de l’autisme. Ce livre est à propos d’un homme désemparé, d’un père alcoolique qui ne sait pas gérer son fils atteint d’autisme profond, et qui se retrouve, du jour au lendemain, à devoir faire face à ses responsabilités. Une lecture qui vous emmènera dans un tourbillon d’émotions aussi dures que poignantes. Préparez vos mouchoirs…

Lectures de société

Pour vous, la lecture manque d’intérêt si elle n’est pas engagée ? Vous aimez lire des essais sur des sujets sociétaux ? Vous perdre dans des histoires émouvantes face au rejet de la société ? Alors ces titres devraient vous intéresser.

« Être Noire en France, c’est chaque jour passer une audition et devoir prouver que l’on est « respectable » dans son comportement et dans son apparence. Esclavage, colonisation, période post-coloniale : on a dit pendant quatre cents ans aux Afro-descendantes qu’elles étaient laides. Que leurs cheveux étaient laids. Depuis trente ans, on ne dit plus rien, mais la décolonisation des imaginaires est lente. Alors que pour beaucoup de femmes la beauté relève du devoir plus que de la grâce, le corset s’avère particulièrement serré pour les Afro-descendantes. Parmi ces femmes, les nappies ont choisi de ne plus jouer selon les règles d’un jeu dont elles sont systématiquement perdantes. Ce livre retrace leur histoire et, au delà de la question capillaire, dépeint la société dans laquelle nous vivons. »

« Trop crépues ? » est un essai sur les nappies, des femmes noires qui ont décidé de laisser pousser leurs cheveux crépus naturellement. L’auteure aborde l’histoire des nappies, et au-delà, l’histoire de notre société dans laquelle les Noir·e·s ont dû constamment modifier leur apparences, au travers des vêtements mais aussi des cheveux. Elle développe la portée politique des cheveux crépus au travers des années, surtout aux États-Unis mais aussi en France. Ce sujet l’amène à croiser ceux du racisme, du féminisme, et se nourrit de références plus ou moins actuelles, mais toujours pertinentes.

« À travers le passé, les sentiments et les émotions, ici les garçons racontent leurs interdits et leurs cicatrices. Ils découvrent le tourment et la douleur d’être deux dans un monde hostile. Ils découvrent aussi l’espoir et la foi en un monde meilleur. Un monde où la liberté, l’innocence et la faiblesse auraient leur place. Mais aujourd’hui, les garçons ne se battent pas, aujourd’hui ils sont libres de s’aimer, même si cela veut dire s’aimer cachés. Tout le monde à besoin de repos entre les grandes batailles à mener. »

Une lecture courte qui raconte les marques laissées par l’amour dans un monde qui ne l’accepte pas. Une histoire qui résonne avec de nombreux témoignages sur la difficulté d’être gay dans notre société, encore aujourd’hui.

« >