Dans le château de Dracula – Ed. Glénat jeunesse

Dans le château de Dracula est un livre-jeu d’Adam Allori et Samuel Fern, paru aux éditions Glénat jeunesse, en octobre 2024. Un grand format, pour ce livre-jeu original, qui propose, à travers différentes énigmes, de découvrir treize maîtres du suspense.

Une lettre est adressée à l’hôte de Dracule, soit le lecteur ou la lectrice. Abraham van Helsing, dans sa lettre, met en garde. Le comte qui offre l’hospitalité n’est pas celui que l’on croit ! Il s’agit d’un guerrier, un guerrier, un érudit, mais c’est avant tout un vampire ! Aussi, Abraham van Helsing, professeur en arts surnaturels, explique que le comte lui a donné pour mission d’entourer son château d’une barrière magique, afin d’en contrôler les moindres entrées et sorties. Abraham a accepté ! Ainsi, l’hôte est désormais prisonnier. Il va donc falloir prier pour que le comte puisse encore avoir besoin de son prisonnier, car dès la tâche accomplie, il risque de se jeter sur lui, tous crocs dehors !

Le comte Dracula a fait prisonnier le lecteur, dans son château qui abrite de terribles mystères. Pour s’en sortir, il faut donc retrouver les indices d’Abraham, et résoudre différentes énigmes autour de différents personnages de la littérature fantastique. Ainsi, à travers les pages, on retrouve des personnages incontournables comme le docteur Jekyll, l’univers d’Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes, Sleepy Hollow… Le grand format de l’album offre de belles et grandes illustrations à découvrir, ainsi que des univers captivants. Les références sont nombreuses et plaisantes. Elles invitent aussi à plonger dedans à travers des énigmes diverses. Ainsi, l’observation et la logique sont de rigueur, pour parvenir à se sortir du château de Dracula. Le livre-jeu est parfait pour Halloween, c’est un beau livre, offrant un superbe univers graphique. Bien évidemment, les solutions aux énigmes sont à retrouver à la fin de l’ouvrage.

Dans le château de Dracula est un beau livre, un livre-jeu des éditions Glénat jeunesse. Un album, au grand format, qui propose une aventure incroyable et fantastique, entre énigme, observation et cherche et trouve, pour découvrir ou redécouvrir maîtres du suspense !