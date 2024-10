Goûtez à la « Cuisine familiale d’Iran »

Aujourd’hui, embarquez pour un voyage culinaire au cœur de l’Iran grâce à Cuisine familiale d’Iran : les carnets de recettes d’une famille persane, publié aux éditions Solar. Ce livre est une véritable ode à la richesse et à la diversité de la cuisine iranienne, l’une des plus anciennes au monde. Avec ses recettes authentiques, traditionnelles et pleines de partage, il vous invite à découvrir des plats qui font la renommée de cette gastronomie.

Au fil des pages, vous explorerez une soixantaine de recettes typiques, toutes détaillées avec soin. Les auteurs, un père et son fils, Fereydoune et Rochane Garajedagui,, vous transmettent leur passion et leurs secrets culinaires, vous faisant vivre la cuisine iranienne de l’intérieur. Imaginez-vous préparant un Mirza Ghassemi, ce caviar d’aubergines à l’ail et aux œufs, dont la préparation nécessite de griller les aubergines à la flamme pour leur donner une saveur fumée inégalée. Si vous êtes pressés, pas de panique ! Cette recette se décline aussi au four pour un gain de temps tout en conservant l’authenticité des saveurs.

Parmi les incontournables, vous retrouverez le koukou sabzi, une omelette aux fines herbes qui accompagne traditionnellement le samedi polo, un riz aux herbes que l’on déguste lors des festivités de Norouz, le nouvel an iranien. Ce livre vous offre l’opportunité d’apprendre à cuisiner ces plats savoureux et de les partager avec vos proches, rendant chaque repas spécial et mémorable.

La savoureuse cuisine d’Iran à déguster

Ne manquez pas non plus l’eche keneh, une soupe réconfortante aux œufs et aux oignons, parfaite pour les repas en famille, surtout quand le temps manque. Et pour les amateurs de riz, le baghali polo, un riz aux fèves et à l’aneth, vous attend pour régaler vos convives. Chaque recette est une promesse de saveurs riches et variées, avec des combinaisons audacieuses qui vous donneront envie de revenir en cuisine encore et encore. Rien qu’à regarder les photos ont veut faire absolument la recette.

Les desserts ne sont pas en reste : préparez-vous à succomber à des gâteaux à la farine de riz parfumés au safran et à l’eau de rose (halva & tarhalva), ou encore à un puding iranien (choleh zard) à la fécule de maïs qui ravira vos papilles.

Ainsi, le livre Cuisine familiale d’Iran est un véritable voyage sensoriel qui vous invite à découvrir la richesse de la cuisine iranienne et à partager des moments de convivialité autour de plats faits maison.

Alors, prêts à mettre vos tabliers et à plonger dans l’univers fascinant de la gastronomie iranienne ?

Commander votre exemplaire sur Amazon ICI >>