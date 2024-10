Si vous êtes un fan de fantastique, amoureux des univers où la magie, les mythes, et l’aventure cohabitent et ne font qu’un, alors il se pourrait bien que nous ayons trouvé votre prochaine lecture. Les Chroniques du Nouveau-Monde de Joffrey Lebourg sont faites pour vous !

Cette saga épique, entamée avec « L’odyssée de Salamandre » (Tome 1) et poursuivie avec « La quête de Salamandre » (Tome 2), décrit un monde post-apocalyptique où l’humanité renaît sous l’égide de Gardiens immortels et d’antiques divinités… Cette trilogie prometteuse coche toutes les cases d’une saga à la « Eragon » de Christopher Paolini.

Qui est Salamandre ?

L’odyssée de Salamandre s’ouvre donc sur monde post-apo qui a subi un cataclysme, causé par l’inaction humaine face à la dégradation de la Terre. En soi, cette théorie fictive reste tout à fait plausible. Quand on voit le poids des multinationales qui écrasent la nature, on s’attend presque à ce que la prophétie de Joffrey Lebourg se réalise. Les Gardiens, des entités surnaturelles ayant pour mission de protéger l’équilibre naturel, ont déclenché le « Plan S », une opération de grande ampleur qui vise à détruire une grande partie de l’humanité pour sauver la planète. Cette décision a entraîné la reconstitution de la civilisation en dix grands empires, chacun influencé par des cultures et des divinités anciennes.

C’est dans ce contexte particulier que nous faisons la connaissance de Salamandre, une jeune fille aux origines obscures. Elle vit dans l’Empire Celtique, une région clairement inspirée de la Gaule antique, où les survivants tentent de reconstruire la société en harmonie avec la nature, comme le feraient des druides dans Donjons & Dragons. Dès le départ, Salamandre sort du lot, sans doute grâce à ses talents de chasseuse et son lien particulier avec la magie, mais ce n’est que le début des aventures…

Le premier tome de la saga, « L’odyssée de Salamandre » pose les bases du monde de Joffrey Lebourg, habitué à imaginer des univers riches. Dans la foulée, Salamandre découvre qu’elle possède des pouvoirs magiques et a parfois des visions qui la connectent aux époques passées, ainsi qu’à d’anciennes divinités comme Belisama, la déesse du Feu. La « quête » de Salamandre commence lorsque la déesse elle-même lui impose une mission : se rendre au Temple du Gardien du Feu, Joffrey, qui surplombe Cape Town. On aime vraiment l’idée de faire renaître des civilisations anciennes dans un monde futuriste détruit, où la magie prend le relais de la technologie, c’est un concept que l’on retrouve rarement dans la fantasy contemporaine. Joffrey Lebourg qui prête son nom à un personnage immortel s’investit dans la description de la nature et la création de sa mythologie. Il parvient à faire ressentir à son lecteur la beauté brute d’un monde revenu à l’état sauvage. Serait-ce là une manière de faire passer un message, celui d’inciter à respecter cette nature, aussi fragile que puissante ? Et si elle finissait par se retourner contre nous ?

Que se passe-t-il dans le tome 2 ?

Dans « La quête de Salamandre », le second tome, l’aventure prend une tournure bien plus intense, plus mature aussi. Salamandre continue sa quête dans un monde de plus en plus complexe, où le poids de la magie s’alourdit, mais aussi celui des intrigues politiques et les alliances. Un tome qui met l’accent sur le rapport entre les Gardiens et Salamandre, en particulier son père, le Gardien du Feu. L’héroïne apprend qu’elle est Sang-Mêlé, fruit de l’amour entre un Gardien et une humaine. Les interactions entre Salamandre et les dieux sont de plus en plus tendues. Là où « L’odyssée de Salamandre » présente surtout l’univers et les personnages, « La quête de Salamandre » pousse plus loin l’exploration des thèmes de pouvoir, de sacrifice et de destinée.

Également, l’écriture de Joffrey Lebourg gagne en poésie dans ce second volet. Le lecteur est entraîné dans un tourbillon d’émotions, entre moments de tendresse, révélations dévastatrices et scènes d’action qui nous clouent le bec… Comment évoluera la relation entre Salamandre et son père ? Que représentent vraiment les Gardiens ? Est-ce qu’il sera plutôt du côté de sa fille ou des Immortels, quand la situation deviendra trop étouffantes ? On se pose un millier de questions au sujet des empires, de ces endroits qui viennent à peine d’émerger du chaos.

Pour en savoir davantage, il faudra pousser les portes de l’imaginaire de Joffrey Lebourg, un écrivain prometteur aux nombreux talents et à l’imaginaire toujours plus riche !

Site de la saga.