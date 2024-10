Guns & Gremlins – Opération vent divin – Éditions Ankama

Partagez





Dans Gun & Gremlins, les auteurs mêlent partie de l’histoire de la guerre du Pacifique, et fiction, en rendant une expression de pilote en difficulté mécanique : « Have a fit of the gremlins », bien plus réelle que prévue !!!

À retrouver depuis le 25 octobre 24, aux Éditions Ankama.

Dans un contexte historique de guerre, où les Japonais se retrouvent résistants contre les offensives Américaines, l’idée d’une mission kamikaze sur les flottes de l’adversaire germe. Mais, soucieux des actions de ses « samouraïs » des airs, l’Amiral de la flotte décide d’être sûr de leur sacrifice, en les aidant, avec des créatures qu’il a trouvé lors d’une mission précédente !!!

Le décor :

Un avion en approche sur la base ….

Le Lieutenant Hamada tente de se poser correctement sur la piste d’atterrissage, avec l’aile de son avion en feu. Les mécaniciens se précipitent pour venir à bout de l’incendie, tandis que le pilote souffle après l’incident.

Les raids sont de plus en plus meurtriers, en cette fin d’année 44. Les Américains renforcent petit à petit leurs positions, et grignotent la mer et les airs…

Tandis que le lieutenant s’approche du vice-amiral afin de faire son rapport, on voit une gamine courir, inquiète, vers lui. C’est Rikko, sa fille, à qui il demande gentiment de retourner près de sa mère. Il doit tout d’abord faire son rapport au vice-amiral de la marine impériale : Takijiro Onishi. Irrité par le comportement non-militaire du lieutenant. Pendant que les deux hommes échangent sur la situation dramatique dans un des entrepôts, la petite Rikko patiente gentiment… En écoutant leur conversation.

Mais, très vite, elle est surprise par un des mécaniciens ! Dans la panique, en sursautant, elle renverse le plateau d’outil du balèze, avant de s’échapper en courant. Mais celui-ci n’a pas eu le dernier mot et part à sa poursuite pour lui donner une bonne leçon. Heureusement, au milieu de la « jungle » environnante, elle trouve à se faufiler dans un « trou de souris » où il ne peut passer !!!! C’est là qu’elle découvre qu’elle est dans un entrepôt secret, où des milliers de caisses sont entassées. Curieuse, elle en ouvre une et déniche de drôles d’œufs !!!

Une découverte dont elle ne mesure, pour l’instant, pas la portée…

Le point sur la BD :

Quand la réalité rencontre la fiction, en émerge un one shot thriller fantastique nous ramenant aux années 70/80 !!! Le récit de David Hasteda prend sa source dans une expression US militaire de pilote naval. Une légende aéronautique de 44, qui viendrait ressusciter les fameuses créatures de Joe Dante, mais en plus virulent.

Il nous propose donc un récit sur fond de fin de guerre du Pacifique, à travers la famille d’un lieutenant japonais. Et pendant qu’il nous occupe avec les tenants et aboutissants d’un conflit, et des mesures radicales employées par les supérieurs. Comme cette opération kamikaze nommée Vent divin, il nous glisse la légende du « Have a fit of the gremlins », en y insérant des bestioles meurtrières ! Guns & Gremlins devient LA BD pop-corn, où action, bestioles, hémoglobine et histoire se bousculent pour donner un mix plaisant et divertissant.

L’édition Ankama est particulièrement attirante avec cette cover texturée, donnant un avant-goût de la peau des créatures, et les graphismes de Guillaume Leblanc, aux traits fins et véristes. Et cette alternance de verdure naturelle des décors et des « Mogwai » assassins donnée par Feylin, qui contrastent avec le bleu du ciel, des carcasses, et le rouge de l’hémoglobine !!!

La conclusion :

Un bon moment de lecture magnifié par un postface des plus complet sur le sujet !!! Guns & Gremlins plaît autant pour son côté dramatique, exposant un massacre militaire pour beaucoup de familles de pilotes avec ces « kamikazes » donnant leurs vies pour la patrie. Leur courage, leur détermination, leur sacrifice. Et, ce côté déjanté, irréel de bestioles gluantes et vertes, nous ramenant à des films aussi connus que cultes.

Un bon mix divertissant à retrouver chez Ankama, pour une fête d’Octobre/Novembre, qui se fêteront, cette année, pas en orange, mais en vert !! Cultissime !