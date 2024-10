Bonne nouvelle : nos deux canailles préférées reviennent dans de nouvelles aventures avec « Sam & Cléo – Au bain les parents ! ». Sur le même principe du jeu de rôles inversés, les enfants prennent en charge leurs parents alors qu’il est l’heure d’aller se laver. Cependant, cela risque d’être plus compliqué que prévu…

« Sam & Cléo » – Une série astucieuse de livres éducatifs

Nous n’allons pas trop nous attarder sur la série de livres « Sam & Cléo », que nous vous avons déjà présentée dans un précédent article (voir ici). L’autrice, Héloïse Junier, qui est également psychologue, a eu l’idée de créer des livres où les enfants ont l’autorité, et non les parents. Des rôles inversés qui leur permettent d’observer des scènes de leur quotidien avec humour et bienveillance. Ces histoires peuvent les aider à comprendre l’origine des crises et le contexte dans lequel elles surviennent. Ils comprendront également la réaction de leurs parents lors de situations conflictuelles. Et quel choix judicieux de s’être accompagnée du talentueux illustrateur Arthur de Coteau, qui parvient à mettre en scène chaque situation avec brio, et surtout, beaucoup d’humour !

Pour vous offrir le livre « Sam & Cléo – Au bain les parents ! »*

Notre avis sur le livre

Une fois de plus, le livre est parfaitement réalisé. Il met en lumière des scènes de la vie quotidienne avec brio, notamment ce fameux refus d’aller se laver, une situation délicate que connaissent tous les parents. Grâce à ce livre, ils disposeront de nouvelles idées pour que cela se passe sans (trop) de complications. Les illustrations d’Arthur du Coteau sont géniales, elles reflètent de façon exagérée l’état dans lequel sont les parents avant de prendre le bain : vêtements tachés, odeurs désagréables. Leurs expressions du visage sont hilarantes, leurs façons d’agir aussi. Les enfants, quant à eux, affichent ce regard autoritaire que l’on adore, ce qui fera beaucoup rire le jeune lecteur. En prime, la chute de l’histoire s’accorde parfaitement avec le ton décalé du livre et les réalités du quotidien. Car OUI, papa et maman ne veulent plus sortir du bain…

« Sam & Cléo – Au bain les parents ! » est disponible aux Éditions Hatier Jeunesse.

*lien affilié, livre offert.