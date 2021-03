Des croquettes maison pour mon chat est un nouvel ouvrage des éditions Larousse, paru à paraître en mars 2021. Un livre du docteur vétérinaire Jean Cuvelier, qui propose de nourrir sainement notre chat, avec des croquettes gourmandes, pour conjuguer plaisir et équilibre alimentaire.

Après un court avant-propos, un sommaire présente l’alimentation saine et équilibrée à proposer à nos chats, avant de découvrir des recettes craquantes. Ainsi, il faut dire non à la Feline Junk Food, ces friandises industrielles faites à partir de sous-produits animaux, tels que les carcasses, les poumons, les mamelles, les panses, les rates, qui contiennent plus de glucides que de protéines. Aussi, en faisant nous-même les friandes, pour nos félins, nous pouvons choisir la viande ou le poisson, et non pas des sous-produits. En effet, les appellations sur les packagings sont souvent alléchantes, mais loin d’être ce que l’on imagine. Voilà pourquoi il est sain et bon de préparer des friandises nous-même pour nos chats adorés, voire même économique !

Après une présentation des préférences du chat, sur l’odeur, le goût, la texture, la forme et l’aspect, les différentes sources diététiques sont détaillées, avant de retrouver des recettes craquantes pour les petits félins. Trente-cinq recettes sont donc suggérées, élaborées pour un vétérinaire, pour conjuguer plaisir et équilibre alimentaire à nos animaux de compagnie. Des repas composés en majorité de protéines, pour répondre aux besoins spécifiques des chats, faits d’aliments simples, de viande ou poisson, d’un peu de graisse animale, de la farine, pour lier et quelques aromates pour relever le goût. Le matériel nécessaire et la préparation sont présentés, avant de retrouver les différentes recettes, où des encadrés proposent d’en apprendre toujours plus sur les chats. Les recettes sont assez simples, rapides à réaliser, pour faire plaisir et garder en bonne santé son chat.

Des croquettes maison pour mon chat est un ouvrage des éditions Larousse, qui propose de nourrir sainement son chat, avec des croquettes, entre autres, craquantes et gourmandes, naturelles et diététiques, savoureuses et équilibrées.