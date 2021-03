Les aventures originales de Red Sonja, le premier volume

C’est aux éditions Graph Zeppelin qu’est paru, en mars 2021, le premier volume des Aventures originales de Red Sonja, la diablesse à l’épée. Un recueil de 144 pages, dans lequel on retrouve les premiers épisodes de cette héroïne rousse, qui va vivre une aventure aux côtés de Conan le barbare.

Le roi Ghannif a été formel sur un point, personne ne doit entrer, ni sortir de la cité de Pah-Dishah, après le coucher du soleil. Cette nuit pourtant, les portes de la cité s’ouvrent pour laisser passer une jolie femme rousse, vêtue d’une armure. Elle quitte paisiblement la ville, sur son fier destrier. Les gardes la regardent passer, l’un d’eux affirme qu’elle part en mission secrète pour sa majesté… Nul ne sait où est née cette guerrière, ni qui lui a appris à manier l’épée, mieux que n’importe quel mâle du monde hyborien. Certains l’appellent la diablesse des steppes hyrkaniennes. La jeune guerrière rousse reste sourde aux palabres des gardiens et s’éloigne lentement le long des remparts. Elle se rappelle, il y a quelques mois, quand elle faisait face au Roi Ghannif et à Trolus, son garde du corps albinos. C’est là qu’elle a eu pour mission de voler le diadème-serpent faisant partie de la dot de la fille du roi…

Le recueil présente huit histoires autour de Red Sonja, cette héroïne aux cheveux roux. Après un sommaire qui revient sur les années Marvel de 1975 à 1976, une introduction commente cette héroïne, autour des histoires suggérées dans cet ouvrage. Des aventures que la diablesse à l’épée va parfois partager avec un autre héros connu, Conan le barbare. La bande dessinée est nostalgique et pleine d’action, comme de magie, plaisante à découvrir, avec cette immersion dans cet univers unique et iconique, mêlé de combats épiques, de monstres, de magie, de missions, de trésors… Le rythme est donné par cette héroïne unique, belle et dangereuse, que l’on aime à suivre. L’ouvrage est le premier volume d’une série incontournable prévue en quatre tomes, qui promettent d’être captivants.

Les aventures originales de Red Sonja débute avec ce premier volume, paru aux éditions Graph Zeppelin, qui présente un beau recueil des premières aventures de la diablesse à l’épée, cette héroïne rousse à la fine lame, capable de tenir tête aux guerriers les plus téméraires, et aux créatures de toutes sortes.