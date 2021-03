Site de rencontre : Caramiss (FR)

Comment trouver l’élu de son cœur… Aujourd’hui, en plus d’être trouvé dans tous les coins de rue, l’amour peut aussi se trouver derrière son écran. L’évolution des mœurs et des modes de vie fait effectivement que tous les moyens sont bons. Passer par un site de rencontre est actuellement entré dans les habitudes. Jeunes et moins jeunes, hommes comme femmes, tous tentent l’expérience au moins une seule fois dans sa vie. Si beaucoup abandonnent pour diverses raisons, un nombre important de personnes se félicite d’avoir osé car ils vivent une belle histoire. Voici un tour d’horizon des principales raisons pour se laisser tenter par ce nouveau moyen de trouver l’amour.

Entrer dans l’ère du temps

Internet, c’est presque un mode de vie pour la majorité de la population mondiale. Rare sont les personnes qui présentement n’utilisent pas cette plateforme pour les recherches ou encore les relations humaines. Riche de possibilités infinies dans quasiment tous les domaines, y trouver un site de rencontre est presque banal et complètement normal. En effet, le sujet n’est plus tabou à l’heure actuelle où cela fait presque partie du quotidien. Ce n’est pas une honte et encore moins un défaut de s’inscrire sur ce genre de plateforme et aller à la rencontre de l’autre.

En fait, c’est la démarche qui est innovante et avec beaucoup moins de contraintes, contrairement aux méthodes des années 90. Entre téléphone rose ou encore annonce dans les journaux, nous avons plus de moyens de découvrir rapidement notre interlocuteur. Et photos, vidéos, tests de compatibilité, moins de contraintes sur la distance sont des paramètres qui jouent en faveur des personnes qui cherchent l’amour. Et d’ailleurs, plus on s’inscrit sur ces sites, plus on se rend compte que la pratique est bien généralisée. Les personnes qui s’y inscrivent ne plus marginalisées et constitue une petite communauté.

Beaucoup de possibilités

L’univers d’un site de rencontre est un univers offrant mille et une possibilités. Où que l’on soit, il suffit de quelques clics pour que les recherches soient les plus affinées possibles. Les filtres sont mises en place pour que la personne en quête de l’amour puisse donner entièrement vie à ses désirs et ses aspirations. Les sites de rencontre bravent les distances, les différences, les craintes … et lui permettent d’exprimer tout son être. Au fur et à mesure de rentrer en contact avec son prétendant, on appréhende moins le premier contact. Les échanges à travers les écrans interposés facilitent grandement la découverte de l’autre. De plus, on peut s’inscrire sur un ou plusieurs sites jusqu’à trouver sa destinée. Et selon les sites de rencontres choisis, les formules d’approche sont foncièrement différentes. Caramiss.com, notamment propose des rencontres sur le format du speed dating. Il est donné une semaine aux prétendants pour se découvrir, se connaître. Et pour s’inscrire sur le site, il faut bien moins d’une minute. Enregistrer son nom, son prénom et son adresse mail suffisent pour en devenir membre. Les lieux de rencontre sont en plus nombreux et répartis quasiment dans le monde entier.

Les fausses appréhensions

Par ailleurs, plusieurs faits sont cités comme inconvénients des sites de rencontre. Nous allons voir qu’il s’agit simplement d’appréhensions générales qui disparaissent rapidement lorsqu’on tente son expérience. La question la plus abordée est que ces plateformes regorgent de personnes malintentionnées et en quête de sensations différentes, notamment d’aventures. Plusieurs données statistiques viennent même confirmer le fait qu’il y a plus de personnes intéressées par des situations sans lendemain. En fait, tout à fait comme dans la vraie vie, nous ne sommes pas à l’abri des personnes de mauvaise foi. Et il ne faut pas se leurrer. Un site de rencontre, c’est aussi des petites aventures, comme des intentions des plus sérieuses ou encore simplement une question de curiosité.

Mais pour ceux qui s’y prêtent au jeu plus sérieusement, il est tout à fait possible de confirmer la véracité des informations qui sont diffusées sur ses sites. Et il est toujours conseillé d’être bien vigilant dans tous les échanges qui sont effectués sur les sites. Il faut aussi garder à l’esprit que la démarche est positive et peut tout à fait mener à une relation durable et sincère. Internet a permis à beaucoup de célibataires de trouver l’amour et de fonder une famille. Pas mal de personnes divorcées ont aussi pu se refaire une vie.

Les enquêtes menées à ce sujet notent également que la plupart des personnes qui intègrent les sites de rencontre rentrent de fausses informations les concernant. L’idéal est de se laisser tenter par toutes les expériences et de satisfaire aussi sa propre curiosité. Prendre la démarche sous un angle plus fun, plus détendue jusqu’à rencontrer la personne et envisager d’aller plus loin. Les intentions ne sont pas toujours mauvaises, il peut s’agir de vaincre sa timidité, de se décomplexer de ses petits défauts et de recevoir mille et un compliment flatteurs.