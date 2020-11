Dolcioso – Un véritable panettone pour les fêtes de fin d’année

Dolcioso est une marque du groupe Ital Passion qui présente des biscuits et de pâtisseries traditionnelles italiennes, pour les petits et grands gourmands. Pour cette fin d’année, il est impossible de passer à côté du véritable panettone, emballé à la main, incontournable dessert de la péninsule italienne.

Dolcioso, marque du groupe Ital Passion, propose différents produits sucrés, des desserts italiens, biscuits et pâtisseries, afin de les présenter aux gourmets français, à travers différentes marques distributrices. Ainsi, pour les fêtes de fin d’année, la marque italienne invite à découvrir et à offrir un véritable panettone, une délicieuse brioche.

Signifiant le pain de Toni, le panettone, serait originaire de Milan, mais ses origines restent encore très mystérieuses. Une brioche présentée au Duc de Milan, lors d’un somptueux dîner de Noël, qui restera le dessert de fêtes, pour les italiens. La brioche se décline en plusieurs recettes, il y a la traditionnelle, celle au Limoncello, celle aux noisettes et amandes, celle fourrée au chocolat, et celle nature, sans rien. Cinq délicieuses recettes, pour tous, petits et grands gourmands !

Il y en a donc pour tous les goûts, avec la gourmande brioche fourrée au chocolat qui plaira surtout aux enfants, mais pas que… Le panettone traditionnel est truffé de raisins secs, de zestes d’orange et de cédrats confits, tandis que celui au Limoncello est frais, aux notes d’agrumes siciliennes et savoureuses. La brioche noisettes et amandes est plus croquante, tandis que la brioche nature est fondante, sans rien du tout, que des ingrédients sains et simples, pour offrir tout le moelleux de cette recette savoureuse et justement sucrée.

Les panettones Dolcioso sont élaborés avec des ingrédients de qualité, ainsi qu’un travail de plusieurs jours, par des maîtres pâtissiers. Du bon levain, du beurre et une cuisson lente, pour ces brioches italiennes délicates, emballées à la main. Un dessert italien à découvrir, déguster et même offrir, tellement leur packaging est séduisant !

La marque Dolcioso, du groupe Ital Passion est à retrouver par ici.