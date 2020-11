Mega Blocks® : Des jouets de construction pour nos enfants à Noël

Voilà plus de 30 ans que Mega Blocks® accompagne les enfants autour de jouets de construction empilables colorés et ludiques. De belles références qui rencontrent toujours un franc succès sous le sapin de Noël. Et cette année, c’est pour le porteur crocodile 3-en-1 que nous avons eu un vrai coup de cœur.

Nous ne sommes pas surpris que Mega Blocks® rencontre autant de succès auprès des tout-petits. La marque participe à les éveiller tout en les amusant. Tout cela en partie grâce aux couleurs vives des jouets, le choix adapté à tout âge, la facile prise en main. Un apprentissage par le jeu, grâce auquel l’enfant se développe, éveille ses sens et son imagination.

Le porteur crocodile 3-en-1 Mega Blocks®

Cela a été très difficile de sélectionner LA référence à glisser sous le sapin cette année. Pour la bonne et simple raison que le choix est large chez Mega Blocks®. Malgré tout, la bouille du porteur crocodile 3-en-1 a particulièrement retenu notre attention, il est adorable !

Le porteur crocodile 3-en-1 Mega Blocks® s’adresse aux enfants de 1 à 3 ans. Sa particularité ? Sans aucun doute ses différentes fonctionnalités, puisqu’il roule, ramasse les blocs et renferme tout un ensemble de constructions dans son coffre. L’enfant n’aura aucun mal à l’adopter. Le minois du crocodile est adorable. Sa couleur verte et ses dents qui ramassent tout sur son passage le rendent encore plus crédible. On retrouve bien la touche de Mega Blocks® dans les coloris flashy qui vont encore plus amuser les petits.

La prise en main est facile. Son utilisation est simple et efficace. Nous avons apprécié son côté ludique, grâce aux dents aiguisées du crocodile qui ramasse chaque blocs posés au sol. Et contre toute attente, cela fonctionne très bien ! Les blocs sont bien saisis un à un pour être glissés dans le coffre situé sous l’assise du trotteur. Il est d’ailleurs possible de stocker des Mega Blocks® à l’intérieur – 25 précisément – afin qu’ils soient rangés jusqu’à la prochaine utilisation. Enfin, les bases du trotteur servent de plateformes pour des départs de constructions : bien pensé !

Les sacs de construction classiques (80 pièces)



Et si vous avez envie que le petit se lance dans de plus grosses constructions, pourquoi ne pas lui offrir un des sacs de construction proposés par Mega Bloks® ? Leurs avantages : les blocs sont faciles à empiler, les couleurs sont vives et variées, le prix quant à lui est très intéressant. Bref, les enfants vont adorer laisser parler leur imagination durant des heures. Et ils pourront cacher les blocs dans le coffre du trotteur également !

Mega Blocks® se lance dans le recyclage avec “Les amis de la forêt”

Nous avions également envie de faire une parenthèse sur le récent engagement de la marque pour l’environnement. Elle propose sa toute première collection de blocs de construction en plastique d’origine végétale. Nous avons apprécié l’emballage 100 % recyclable et certifié FSC. Pas étonnant donc que la marque ait choisi de mettre à l’honneur la forêt, avec “Les amis de la forêt”, ce joli pack de blocs sur lesquels figurent de nombreux animaux : lapin, renard, ours, cerf, etc. Le petit pourra jouer avec 70 gros blocs de construction fabriqués à partir de polyéthylène à base de canne à sucre, une matière première renouvelable.

Les jouets de construction Mega Blocks® vont accompagner les enfants dans leur développement de tous les jours en ajoutant de la couleur et de l’amusement à leur vie. Nous sommes certains qu’ils vont adorer notre sélection !