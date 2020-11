Silk’n AutoTwist – Fer à boucler automatique pour des boucles naturelles

Silk’n s’adresse aux personnes qui souhaitent utiliser des appareils esthétiques professionnels à la maison. Nous avons eu l’occasion de tester le fer à boucler automatique AutoTwist qui promet la réalisation d’ondulations naturelles en un clin d’œil. Mais alors, tient-il vraiment ses promesses ?

La technologie bouclante 3D Smart Curling

Le Silk’n AutoTwist surprend par son esthétisme peu commun en comparaison des autres fers à boucler que nous avons l’habitude d’utiliser. Ici, pas question d’enrouler le cheveu à l’aide d’une pince chauffante ! Le fer à boucler Silk’n est donc assez unique en son genre, puisqu’il mise tout sur la technologie bouclante 3D Smart Curling. L’idée étant de se boucler les cheveux facilement et sans contrainte. L’appareil s’occupe de tout à partir du moment où l’on glisse la mèche de cheveux autour de la tige en céramique.

Le fer à boucler a été pensé pour que les femmes profitent d’une ondulation naturelle sans abîmer les cheveux. Il s’impose donc comme un véritable allié au quotidien. Grâce à cette même technologie, les boucles sont superbes, les cheveux sont protégés également. Le but étant de réaliser des ondulations naturelles sans pour autant abîmer le cheveu.

Comment fonctionne-t-il ?

L’appareil a une prise en main agréable. Son fonctionnement est assez intuitif, même si nous avons eu un peu de mal à l’apprivoiser au départ. Une fois que l’on prend le coup de main, c’est un jeu d’enfant. Nous avons été bluffés par la forme des boucles et leurs tenues ! Tout cela grâce à l’autorotation qui permet de faire des onduleurs sans aucun effort. Encore fallait-il y penser. Le fer propose deux sens de réalisation pour les boucles, droite et gauche. De quoi faire une coiffure encore plus naturelle, on adore ! Vous pourrez aussi choisir la longueur de mèche que vous souhaitez boucler selon l’effet désiré.

Une fois la mèche placée sur l’entrée du fer, la fonction d’autorotation se met en marche. Elle l’embarque dans la chambre à boucler, au cœur même de l’appareil. La mèche est chauffée durant quelques secondes. Un bip de signal indique que l’on peut retirer l’appareil et tadaaa : le cheveu est ondulé à la perfection !

Notre avis

Comme expliqué plus haut, nous avons eu besoin de 2 utilisations pour prendre le coup de main. Et depuis, impossible de s’en passer. Il est idéal pour celles qui ont les cheveux mi-longs et qui souhaitent apporter un côté wavy à leur coiffure. Quant aux cheveux très longs, il apporte une petite touche d’ondulation aux pointes qui donne un style élégant, très sympa également. La boucle est lisse, sans fourches. Le cheveu brille bien et surtout… Les boucles tiennent toute la journée jusqu’au lendemain. Ce qui n’est pas forcément le cas avec d’autres fers à boucler.

Silk’n propose un boucleur unique en son genre ! L’AutoTwist est l’allié des femmes qui aiment structurer leurs coupes de cheveux avec quelques ondulations naturelles. Nous vous conseillons de le tester, il est super !