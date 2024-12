Domino puzzle La couleur des animaux – Ed. Flammarion

Le coffret Domino puzzle La couleur des animaux, de la collection Père Castor, des éditions Flammarion, est paru fin octobre 2024. Un jeu d’observation et de logique, d’Adeline Ruel, pour les enfants à partir de 3 ans. Il propose de jouer avec les couleurs et les animaux, et d’assembler les pièces.

Le petit coffret tout en longueur vient compléter la gamme de jeux de société Père Castor. Un bel univers dans lequel les enfants continuent de découvrir et retrouver leurs personnages préférés. Dans le jeu Domino puzzle, les bambins sont invités à observer les dominos, pour reconnaître et assembler les animaux présentés. Les dominos vont également par couleurs, pour les apprendre en même temps. Ainsi, le jeu ludique suggère aussi d’apprendre les couleurs et les animaux. Ces derniers restent variés. Il y a le koala, l’ours blanc, le poisson rouge, le flamant rose, le papillon bleu, la grenouille verte, l’écureuil orange…

Le coffret Domino puzzle La couleur des animaux est un véritable coup de cœur pour les petits explorateurs en herbe. Ce jeu éducatif et amusant permet aux enfants d’apprendre les couleurs tout en s’émerveillant devant des illustrations d’animaux adorables et variés. Grâce à un design soigné et des pièces solides, ce domino puzzle stimule l’observation, la logique et la coordination des tout-petits. Le plaisir de retrouver des animaux attachants, avec un graphisme de l’univers Père Castor rend l’expérience encore plus captivante. Avec ses règles simples et intuitives, il garantit des moments de partage et d’apprentissage en famille. Un jeu qui allie parfaitement pédagogie et divertissement !

Domino puzzle La couleur des animaux est un joli coffret, de la collection Père Castor, des éditions Flammarion. Un jeu simple, captivant et joli, qui vient stimuler l’observation, la logique et la coordination des enfants, pour apprendre les couleurs et à reconnaître les animaux.