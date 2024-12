Bomb X – Tome 2 – Une série SF/survival digne d’un Mad Max – Éditions Glénat

Partagez





Suite de cette série SF/survival « punkissime », Bomb X, où la survie de nos naufragés temporels est plus que jamais menacée. Publiée aux Éditions Glénat depuis le mois de septembre 24. (+14)



Paul rencontre « la communauté » de New Town, après avoir été propulsé dans le temps, sur une planète inconnue. Elle se compose d’humains, comme lui, ayant été envoyés loin de leur époque par des orages temporels. Chacun des « exilés » met du sien pour essayer de comprendre leur situation, tout en maintenant la paix et l’harmonie. Mais cet équilibre se retrouve menacé avec l’apparition d’une armée de créatures à la peau bleue…

Le décor :

Un engin volant en difficulté…

Paul essaye tant bien que mal de diriger l’U.L.M. enflammé vers les montagnes, comme lui conseille son passager. Le crash est rude, mais Bohémond et le pilote survivent à la chute, avec quelques blessures.

Malheureusement, pas le temps de s’apitoyer sur leur sort, car l’engin en feu a déjà fait son travail : celui d’être un fabuleux signal pour l’armée des hommes bleus, déjà sur leurs traces.

Les deux hommes se réfugient dans la forêt attenante pour tenter de trouver un endroit où ils pourront se reposer et soigner la sale blessure de Bohémond. Même s’ils sont suivis, ils savent que les hommes bleus ne s’aventurent jamais dans ce méandre de verdure.

Une grotte fait vite l’affaire. Même si le vieux tient toujours son humour cinglant au sujet de la situation, cette « épine » de fer, plantée dans son bide ne présage rien de bon !

Il refuse tout de même les soins de Paul, et réfléchit rapidement à la stratégie que vont appliquer leurs poursuivants. Ils attend​ront dans la plaine que les deux fugitifs pointent le bout de leur nez. Donc, inutile de faire un feu, qui permettrait de soigner le vieux, mais aussi, d’indiquer leur position afin de ne pas être cueilli dès leur sortie.

Mais ce n’est pas le seul danger qui les guette, pendant la nuit, ils sont réveillés par un horrible grondement ….

Le point sur la BD :

On s’accroche pour un tome 2 de Bomb X au rythme rapide, axé sur une course contre la montre pour atteindre New Town ! Vincent Brugeas ne nous laisse pas respirer une seconde entre poursuite, déferlante environnante, salvateur providentiel, et capture de l’un des protagonistes ! Le récit défile à vive allure, et on découvre un peu plus des mystérieux « hommes bleus », de leur stratégie et de leur « projet ». Tandis que, dans la ville, les « exilés » commencent à se poser des questions sur cette armée et sa provenance ! Et qu’une révélation sème la discorde entre les habitants de Newtown.

Une foule d’informations qui entraîne le lecteur toujours plus dans l’expectative. Rendant ce flot scénaristique encore plus passionnant, avec des illustrations fortes et maîtrisées de Ronan Toulhoat, Brice Cossu, accompagnés de la colorisation marquante de Yohan Guillo. Le « grand format » Glénat rend grâce à tout ce spectacle et à cette ambiance digne d’un Mad Max et tout aussi culte ! Les paysages alternent entre désert aride sous soleil de plomb et forêt touffue aux dangers gigantesques !

La conclusion :

Il se dégage de ce nouveau tome de Bomb X publié aux Éditions Glénat, un parfum de mystère encore plus profond ! Et une attente indescriptible d’une confrontation à venir. L’atmosphère reste tendue jusqu’au bout de la lecture. Les questions se bousculent aussi dans nos petites têtes de lecteurs, fascinés par cet univers impitoyable. Mais également, par les répliques aussi cyniques que cultes d’un des personnages principaux !!! Un second tome encore plus captivant !