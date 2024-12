Les sorcières de Venise – Ed. Gallimard

Les sorcières de Venise est un roman d’anticipation et d’exploration graphique, de Sébastien Perez et Marco Mazzoni, paru aux éditions Gallimard, fin octobre 2024. Un beau livre qui entraîne les lecteurs dans une Italie post-apocalyptique, ravagée par une terrible pandémie.

A Rome, en 2045, Roberto, d’un coup d’épaule, débloque la fenêtre des toilettes. Le lierre a commencé à envahir le bâtiment depuis plusieurs années. Dans le lycée tout est vieux et pourri. Il se réjouit, car il n’y a pas une seule issue qui reste fermée très longtemps. Juste après Roberto, Dina enjambe l’encadrure et saute dans le jardin. Simone, quant à elle, hésite. Les deux amis invitent à se hâter, avec des gestes de mains. La zone interdite n’est qu’à quelques mètres du lycée. Le jeune homme l’appelle l’entrepôt à macchabées. Il connaît un passage pour y aller. Il suffit juste d’attendre le bon moment pour le traverser. Les portes et les fenêtres des immeubles ont été barricadées, les rues traversantes ont été clôturées. Roberto montre le chemin à suivre, entre les murs écroulés.

Plongée fascinante dans une Venise mystérieuse, le livre enchante par son mélange unique de poésie, de magie et d’étrangeté. Les illustrations somptueuses, foisonnantes de détails, invitent à explorer un univers captivant. Les couleurs sélectionnées, éclatantes et les textures raffinées créent une atmosphère immersive, propre à éveiller l’émerveillement. L’histoire transporte au Moyen Âge, sur une petite île, devenue le refuge d’une femme-sorcière. Entre légende et pandémie mondiale, le récit se veut onirique, tout en invitant à la réflexion, sur notre époque. Chaque page révèle un univers foisonnant, entre conte et récit d’anticipation. Un voyage sensoriel curieux, étonnant, parfait pour tous les amateurs de contes, de mystères et de beauté graphique.

Les sorcières de Venise est un beau livre, de la collection Papillon Noir, des éditions Gallimard. Un roman d’anticipation mêlé à une exploration graphique, proposant une histoire particulière, qui invite aussi à la réflexion sur notre monde actuel, entre pandémie, réchauffement climatique, surpopulation…