Mes premières chansons dans la forêt – Ed. Gründ

La collection Mes premières chansons, des éditions Gründ, se complète avec Dans la forêt, paru en octobre 2024. Un livre sonore de Gwé, qui propose aux jeunes lecteurs une promenade en forêt et en chanson. Un recueil unique pour une escapade musicale accompagnée d’illustrations colorées.

Le livre sonore débute avec une double page présentant la forêt la nuit. La comptine Dans la forêt lointaine est suggérée. Un coucou chante du haut de son grand chêne, comme s’il répondait au hibou, animal nocturne. Dans un coin, les enfants trouveront rapidement la puce sonore à activer, pour pouvoir écouter la chanson et la douce mélodie. Les paroles inscrites permettent aux adultes d’accompagner les petits bouts dans cette découverte. La deuxième double page invite à découvrir un autre animal de la forêt, l’écureuil ! Le petit rongeur forestier se présente en chanson et dans un chêne, où il cache plein de noisettes !

Le livre sonore propose une belle promenade en forêt, à la découverte d’animaux des bois, entre coucou, écureuil, furet… Avec les puces sonores musicales, le recueil unique offre à chanter et danser sur de belles mélodies. Il invite aussi les jeunes lecteurs à découvrir la forêt autrement, entre le jour et la nuit, les animaux et les balades à faire. Des enfants sont à retrouver, de belles comptines, ainsi qu’une en anglais. Il y a six chansons à retrouver et à découvrir, dans le livre sonore coloré. En effet, de belles illustrations colorées accompagnent parfaitement les chansons suggérées. L’univers graphique est plaisant, aux couleurs vives, aux traits fins et ronds. Les illustrations sont gaies, offrant une escapade dans la forêt, agréable et pleine de surprises.

Mes premières chansons dans la forêt est un livre sonore amusant, des éditions Gründ. Un éveil musical, pour les enfants à partir d’un an, qui invite à découvrir autrement la forêt et ses animaux, pour une promenade ludique et joyeuse.