Trash! : quand Mad Max rencontre les Minions

Partagez





Une onomatopée vaut mieux qu’une longue critique : waouh !! Trash est un spectacle follement créatif, ludique et réflexif. Oui, c’est possible. Le tout dans le bruit et la bonne humeur. Quand Mad Max rencontre les Minions.

Dans un futur pas si éloigné, les déchets ont détruit tout notre écosystème. La Terre n’est plus qu’un immense centre de recyclage pour ordures. La surconsommation a éradiqué notre conscience écologique. Comme le disait Saint Alfred Pennyworth : « Pourquoi tombons-nous ? Pour mieux apprendre à nous relever. »

Tels des Avengers d’un monde meilleur, les quatre travailleurs de la Trash Company redonnent vie à nos ordures ménagères. Ils recyclent nos erreurs en instruments de musique. L’ingéniosité de ces super-clowns est dingue, rythmée et contagieuse. On rit d’espoir, on reste bouche bée devant ces talentueux percussionnistes.

Trash est un conte futuriste complètement barré pour petits et grands. Pédagogique sans être alarmiste. Une démonstration comique de l’urgence écologique. Wahou !!

Trash!

au Théâtre Bobino, jusqu’au 19 janvier 2025.