Mémoires de Gris – Ed. Delcourt

Mémoires de Gris est un récit complet, par Sylvain Ferret, paru aux éditions Delcourt, fin octobre 2024. Une bande dessinée dense, un conte tragique d’âmes emprisonnées par la violence. Des rêves inaccessibles d’enfants, de liberté, d’émancipation et d’amour.

Une jeune femme, tirée par le bras par son père, avance à contrecœur. Elle ne semble pas vouloir le suivre. Ils suivent tous deux une autre silhouette à travers la forêt. La jeune femme tient son ventre, elle est enceinte et elle a peur. Ils sont sur le point de rentrer dans une grotte. La jeune femme supplie, elle ne veut plus, elle veut rentrer. Le père demande à Blanche d’avancer, car ils doivent oublier ça ! Il explique à dame Marion qu’ils ont apporté les offrandes. Il retire sa besace, et demande à ce qu’ils soient débarrassés de tout cela ! Dame Marion affirme que rien ne sera oublié et que toute action laisse une marque. Les fées n’acceptent comme offrande que la vie des coupables. Dame Marion se transforme et tue le père. Blanche reste à genoux, pétrifiée, les bras autour d’elle pour se protéger.

Une bande dessinée poignante où violence, drame, amour et magie s’entrelacent pour tisser une histoire tragique. Le récit explore les relations humaines marquées par l’amour, la peur et le désir de liberté, tout en plongeant dans un univers empreint de sorcellerie. Le récit oscille entre passé et présent, utilisant des flashbacks pour révéler les blessures et les espoirs des personnages. L’enfance et ses rêves inaccessibles contrastent avec la dure réalité d’âmes emprisonnées par leurs choix ou ceux des autres. La tension permanente nourrit chaque chapitre, avec des dialogues puissants et des silences lourds de sens. Les dilemmes moraux et les sacrifices sont au cœur de cette œuvre, qui propose un récit très bien ficelé et captivant jusqu’au bout. Le graphisme saisissant et les illustrations d’une intensité rare renforcent l’immersion dans ce conte sombre et envoûtant. Le trait et le découpage restent énergiques et saisissants.

Mémoires de Gris est un récit dense et complet, empreint de fantastique, des éditions Delcourt. Un conte tragique, sombre, présentant une région saignée par les taxes qui financent la guerre, entre le peuple qui gronde, l’amour, l’enfance, la violence, l’espoir, la liberté, le pardon…