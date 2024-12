Le grand imagier des couleurs à toucher – Ed. Larousse

Le grand imagier des couleurs à toucher est un livre animé, paru aux éditions Larousse, fin octobre 2024. Un imagier complet et sensoriel, pour les tout-jeunes lecteurs, dès deux ans, qui les accompagne dans leur éveil et leur découverte des couleurs.

Dès la couverture, le livre invite les tout-petits à regarder et à toucher. L’imagier sensoriel propose de toucher différentes matières, en commençant par la couverture et deux jolies perruches. La première double page présente la couleur blanche, à travers différents éléments, tels que du lait, un yaourt, du sucre, la neige… Les animaux, qui captivent toujours autant les petits, trouvent aussi leur place. Ainsi, pour cette première couleur, il y a une hermine, un blanchon, un harfang des neiges et un ours polaire. C’est ce dernier que les enfants pourront toucher, pour découvrir une texture douce et soyeuse.

L’imagier captivant est conçu pour stimuler les sens et l’éveil des tout-jeunes lecteurs. Le grand imagier des couleurs à toucher offre une découverte ludique et interactive de dix couleurs. Chaque page combine photographies réalistes et dessins attrayants, permettant une observation détaillée. Les textures à toucher enrichissent l’expérience, éveillant la curiosité des enfants et renforçant leur apprentissage sensoriel. Des matières douces, rugueuses ou lisses accompagnent chaque couleur, rendant l’exploration vivante et dynamique. Les animaux et les objets du quotidien ancrent les découvertes dans un univers familier et rassurant. Un livre pensé pour accompagner les premiers pas dans la reconnaissance des couleurs, tout en développant l’attention et le plaisir de manipuler.

Le grand imagier des couleurs à toucher est un livre animé sensoriel, des éditions Larousse. Un grand imagier qui invite à éveiller les tout-petits, entre observation et toucher, pour apprendre, enrichir son vocabulaire, développer son langage, tout en manipulant et touchant différentes textures.