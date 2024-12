Au chant des grenouilles – Le concours

Le concours est le deuxième tome de la série jeunesse Au chant des grenouilles, des éditions Oxymore, paru fin novembre 2024. Un bel album de Barbara Canepa, Anaïs Halard et Jérémie Almanza, qui propose de suivre une joyeuse bande d’amis qui veulent remporter un concours de pâtisserie !

Dans le petit village de Greenwood, ce matin, les amis de la chouette Vanille se sont réunis dans la pâtisserie de ses parents. Les animaux ont peu de temps pour élaborer une recette. Celle qui leur permettrait de remporter le grand concours du gâteau d’or. Cette année, la pâtisserie doit être aux légumes et contenir un élément provenant d’un arbre ! Les amis réunis commentent… Vanille rappelle que Moss était déjà au courant. Elle a obtenu les règles du concours avant tout le monde. Ses amis sont d’accord avec elle, cela ne fait aucun doute, Moss a eu des avantages pour gagner le concours. Tout le monde pense que Moss se moquera d’eux toute l’année… Honey se morfond, il pense que c’est de sa faute. Fog reprend Cotton qui en rajoute une couche. Vanille propose d’arrêter de se disputer, pour se concentrer sur le gâteau à confectionner.

Un deuxième tome savoureux, où humour, aventure et gourmandise se mêlent avec harmonie. La bande dessinée plonge dans l’effervescence du village de Greenwood, où des animaux anthropomorphiques se préparent pour le prestigieux gâteau d’or. L’histoire met en lumière l’amitié, les injustices ressenties, le mystère et l’importance de l’entraide. Entre recherches animées et suspicions de tricherie, chaque personnage dévoile sa personnalité attachante, créant un univers riche et captivant. Une enquête se profile, après une curieuse intoxication et une victoire semée d’embûches, pour les amis. Les thématiques de l’écologie et de la cuisine s’intègrent avec subtilité, grâce à des recettes et des informations autour des ingrédients naturels. L’album joue avec des dialogues pétillants et une intrigue rythmée, mêlant le plaisir de la lecture et la découverte. Le dessin enchante par ses détails soignés, ses couleurs chaleureuses et ses traits délicieusement expressifs. Une ambiance visuelle unique qui sublime cette douce aventure collective.

Le concours est le deuxième tome de la série jeunesse Au chant des grenouilles, des éditions Oxymore. Un bel album qui invite à suivre une jolie bande d’amis, entre concours tronqué et enquête, offrant un récit captivant, bien mené et au graphisme sublime.