100% Ski – Ed. Glénat

100% Ski revient dans une nouvelle version, parue en novembre 2024, aux éditions Glénat. Un livre 3 en 1, pour tout savoir sur la glisse, entre fiction, documentaire et jeux, pour les jeunes lecteurs à partir de 9 ans. Un ouvrage ludique et pédagogique, complet, qui plaira aux enfants comme aux parents.

Le livre souple à rabats débute avec un sommaire complet, qui propose un récit, des pages documentaires et des pages de jeux. C’est donc avec la fiction que commence la découverte. Joyce ne veut pas se faire distancer par les garçons. Ils sont en position de Schuss… Ils dévalent les pentes qu’ils connaissent par cœur, basculent un peu avant l’embranchement autour du piquet noir et foncent dans la piste de bosses. Colin est devant, Matéo le suit. Ils ne freinent jamais. Joyce, elle, a toujours peur dans ce passage. Elle sert les dents et ne perd pas de terrain. Elle hurle aux garçons qu’un jour elle arrivera la première !

Le livre propose de retrouver les trois héros, pour une aventure en montagne, et plus particulièrement dans un glacier. Après les pages de fiction, les trois personnages sont à retrouver dans les pages documentaires. Une partie qui regorge d’informations sur les sports d’hiver. Des conseils, des infos sont à retrouver entre avalanches, ski, champions, dérèglements climatiques… Enfin, la troisième partie présente plus de trente jeux variés, mêlant logique et observation. Quiz, labyrinthes, sudoku et jeux des différences figurent parmi les activités proposées. Le ski, la discipline, les champions et tout ce qu’il faut savoir sur la montagne n’auront plus de secrets, pour les jeunes lecteurs qui vont glisser facilement de page en page !

100% Ski est un guide pratique et plus encore, à retrouver dans une nouvelle édition, aux éditions Glénat. Un livre très complet, proposant fiction, documentaire et jeux, afin de devenir incollable sur les thèmes du ski, de la montagne et des vacances à la neige.