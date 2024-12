Et que se taisent les vagues – Le combat des « vaincus » – Éditions Steinkis

Partagez





L’histoire de Lucho et de ses compagnons marins, de son enfance au Chili, à la lutte sociale héroïque contre l’avènement d’une dictature. Et que se taisent les vagues, sur la vie à bord des différents navires sur lesquels le jeune Lucho et ses congénères montent pour échapper à la misère, sans savoir qu’un parcours indescriptible les attendra avant de les mener à un combat invisible.

Un récit sensible, politique et humaniste à retrouver dans un one shot complet publié aux Éditions Steinkis.(+16)

Le décor :

« À tous ceux et à celles qui s’opposèrent, qui s’opposent et qui s’opposeront à l’inacceptable. »

Une petite maison en torchis rouge, baignée par le fleuve Aconcagua…

Grand-père profite de la montée des eaux, grâce aux pluies de l’hiver, pour emmener le petit Lucho à la pêche. Comme la plupart des enfants de son âge, il apprend à se débrouiller avec ce qu’offre la nature environnante. Car, dans ce petit village du Chili, la plupart des habitants vivent avec les moyens du bord.

Les soirées se passent à la lampe à pétrole, sans eau courante, sans électricité. Tandis qu’Abuela cuisine sur le brasero posé sur le sol en terre battue, et qu’Abuelo, fabrique et répare les outils nécessaires à la prochaine journée.

Lucho grandit, en pensant que tout le monde vit de la sorte. Jusqu’au décès de son père, qui l’embarque déjà, dès ses huit ans déjà, dans le tourbillon politique entrain de tomber sur le Chili.

Jusqu’à la fin de ses études, et ses quinze ans. Comme ces camarades, chacun se demande quel sera son avenir. Et, pour ne pas finir, « comme les autres », mécaniciens ou abandonner les études, une option s’offrent à eux : intégrer la marine, l’armée !

C’est là qu’après quelques formulaires à remplir, Lucho et ses camarades se retrouvent à l’école militaire des mousses. Très loin de leur village. Tellement heureux de voir se dessiner un avenir pour eux, ne se doutant pas une seconde, du calvaire dont ils vont être les principaux acteurs…

Le point sur la BD :

Un récit dur et une vérité crue. Et que se taisent les vagues, aux Éditions Steinkis, parle de l’histoire de ce jeune chilien rêvant de liberté et d’espoir. Désirée et Alain Frappier mêlent un pan de l’histoire du Chili, en nous plongeant dans la vie d’un garçon parmi tant d’autres et de leur situation au fil des années.

Une sorte de biopic, dont nous suivons les « acteurs » que les auteurs décident de représenter d’un même trait. Fin et délicat, pour fondre chacun d’eux afin que le lecteur comprenne qu’ils ne font qu’un. Que cette histoire commune les rassemblent.

On débute sur le récit d’une enfance certes, pauvre, mais heureuse pour certains. En comprenant que ce n’est pas le cas de tous les protagonistes subissant les violences familiales. Puis, on est confronté à l’univers des écoles militaires et de leurs abus. Les différences sociétales sont extrêmement marquées pour ces « mousses » en devenir et la cruauté des plus hauts gradés. À travers la narration et le ressenti du protagoniste principal, on plonge dans cet univers presque « carcéral ». Mais surtout extrèmement injuste, qui poussera chacun des « mousses » à devenir ce qu’ils sont. Des « rebelles invisibles » dont cette œuvre est un hommage vibrant et résonant en chacun des lecteurs grâce aux combats menés. Préparez votre sensibilité pour l’épilogue et les annexes finales …

La conclusion :

Et que se taisent les vagues, un titre faussement poétique, qui traduit les innombrables violences et le combat de chacun de ces jeunes « invisibles ». Une histoire presque méconnue, de combat pour la liberté et l’égalité. Restituée de manière saisissante et bouleversante, dans cette œuvre publiée aux Éditions Steinkis.

À lire pour se plonger dans l’histoire d’un conflit, et avoir une vision réaliste à travers ce témoignage et cet hommage aux « jeunes » survivants.