L’autre moi du miroir – Ed. Delcourt

L’autre moi du miroir est un premier tome d’une nouvelle série de la collection KBooks, Dark, des éditions Delcourt, paru en novembre 2024. Un récit de Sung Giuk qui présente Seungeon, héroïne au destin tragique, un univers un brun fantastique avec un miroir qui lui permet d’échapper à la triste fatalité…

Une jeune femme se retrouve devant un immeuble. Elle trouve que le début de l’hiver est rude et que c’est le temps parfait pour tuer quelqu’un. Alors qu’elle rentre dans cet immeuble, elle marche sur un morceau de miroir brisé. Dans le couloir, tout n’est que débris et désordre. Elle semble essoufflée et s’approche de l’appartement 903. Il s’agit de la maison de son enfance. Elle y vivait libre et heureuse avec sa mère et sa sœur. Cela jusqu’au jour où une ordure fit son apparition et remplaça les éclats de rire par des cris et des pleurs de femmes battues. Alors qu’elle ouvre une porte, elle trouve le corps d’un homme gisant dans du sang. Elle referme brutalement la porte, tout en reculant. Son visage est grave. Elle a commis un meurtre dans cet appartement et elle y revient aujourd’hui pour mourir. Elle veut disparaître…

L’histoire est saisissante et troublante, présentant un one-shot qui ne laisse aucun répit à son lecteur. À travers une intrigue sombre et dramatique, ce webtoon explore des thématiques poignantes telles que les violences domestiques, le suicide, les meurtres et les traumatismes familiaux. Nous suivons une jeune femme enceinte, brisée par les abus de son beau-père, qui découvre un miroir mystérieux lui offrant un choix déchirant entre sa réalité oppressante et un autre destin possible. Chaque rebondissement, plus horrifiant que le précédent, nous happe dans une descente aux enfers psychologique et émotive. L’histoire, d’une intensité rare, soulève des questions profondes sur le poids des choix et l’envie de rédemption. Le dessin reste simple, mais le découpage est énergique et efficace. Les expressions des personnages se trouvent travaillées. Un récit bouleversant qui marque durablement, autant par sa noirceur que par son impact.

L’autre moi du miroir est un récit sombre et saisissant, de la collection KBooks Dark, des éditions Delcourt. Un destin tragique, pour une jeune femme enceinte, maltraitée, qui pense pouvoir échapper à cette violence, à travers un miroir étrange, dans un monde parallèle.