L’Autre – Tome 3 – Une aventure de légendes antiques – Éditions Glénat

Tandis que Natan et Shae, trouvent refuge dans la mystérieuse « maison de l’ailleurs », chacun en apprend encore plus sur son histoire personnelle. Mais, après une courte pose pleine de découvertes et d’apprentissages, la force de l’Autre envoie ses sbires dans la propriété où ils sont cachés…

Tome 3 de cette série mêlant légendes antiques, et civilisations historiques, pour une aventure fantastique passionnante !

À retrouver aux Éditions Glénat depuis mai 2024.(+14)

Le décor du tome 3 de L’Autre :

La « maison dans l’ailleurs » …

Le combat fait rage entre les sbires de la force de l’Autre et les membres de la puissante famille de Natan. L’entité n’en a pas fini avec les deux adolescents. Il sait que ceux-ci, menacent ses plans pour changer le monde à sa façon, et reprendre le pouvoir. Alors, il ne lui reste qu’une option : les éliminer.

Tandis que Natan protège Shae en attendant qu’elle parvienne à se transformer pour l’attaquer, ils sont tous les deux impressionnés par la taille de la créature, qui se présente en tant que Jaalab. Une entité plutôt gigantesque et effrayante. Mais, au moment critique, un des membres de la famille parvient à lui tirer dessus, permettant aux adolescents de prendre de l’avance pour s’échapper pour rejoindre la crique.

Le pauvre bougre est anéanti d’une seule main par Jaalab.

Sur leur chemin, c’est au tour de Barthélémy de retenir la bête.

Après avoir rejoint la crique, et être passés d’une porte magique à l’autre, ils tombent sur Enola.

Heureux de s’en être sortis aussi facilement, ils ne se doutent pas que celle-ci les a trahis par jalousie ou peur de Shae, la métamorphe… Le comité d’accueil n’est pas ce qu’ils attendaient…

Le point sur la BD :

L’adaptation du roman éponyme de Pierre Bottero par Montse Martin et Lylian continue dans ce troisième tome de L’Autre !! Un duo prolifique que l’on connaît déjà sur certaines des adaptations de l’auteur, en passant par l’univers de « La quête d’Ewilan », « « Ellana », « Les mondes d’Ewilan »… Également publié aux Éditions Glénat.

Ici, on reconnaît directement le style graphique de Montse Martin, accompagné de Gabor à la colorisation. Un puits de créativité, entre les créatures monstrueuses, les décors variés et fantastiques qu’ils nous présentent toujours avec cette touche personnelle entre explosion de couleurs, et plans donnant un vrai dynamisme au scénario.

Les personnages principaux se rapprochent affectivement, et continuent l’apprentissage de leur « pouvoir » au fil du récit. Le lecteur, lui, se prend un flot d’informations passionnantes : d’une part, sur l’origine des personnages principaux. D’autre part, sur ce mélange savant entre légendes historiques réelles, et création du fil conducteur par l’auteur d’origine.

On plonge dans la toile tissée entre chaque révélation pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce conflit millénaire.

La conclusion :

Un troisième tome, publié aux Éditions Glénat, où l’on rencontre un de nos pires cauchemars !! Ce Jaalab, cette partie de L’autre qu’on a peur de rencontrer au final, au vu de ses sbires !! Je vous conseille vivement de relire les tomes précédents (sortis environ tous les un an) pour vous replonger dans le bain. Et oui, les récits d’origine de Bottero sont déjà aussi complets que passionnants, et la mise en forme en illustrations, condense pas mal le récit avec un flot d’informations que l’on souhaite évidemment compléter. Perso, je suis allé me rencarder un peu sur la civilisation sumérienne en plus de la lecture, car c’est pour cela que l’on aime ce genre de lecture fantastique : en apprendre un peu plus sur l’histoire réelle en même temps !!