L’autre – Tome 2 : La maison dans l’ailleurs – Éditions Glénat

Le jeune homme part de son Canada natal, pour rejoindre un «oncle » encore inconnu sur Marseille. Sur son chemin, il rencontre Shaé, une jeune fille qui semble avoir certaines capacités hors du commun, comme lui. Ensemble, ils vont découvrir que leur destin n’est sûrement pas celui qu’il avait prévu !!!

Un second tome de cette série d’aventures et de fantasy, toujours plus mystérieuse, où créatures fantastiques et réalité se bousculent !! Disponible aux Éditions Glénat.(+12)

Le décor :

Une cabane de vigne, au milieu des cultures…

Shaè est terrifiée par sa transformation. Cachée dans la cabane au milieu des vignes, après avoir mené un dur combat contre un lycan, elle refuse que Natan la voie dans cet état. Pourtant, la nuit va bientôt tomber, et il faut continuer le chemin afin de respecter les instructions laissées par le père de Natan.

Après une longue discussion, elle se décide enfin à sortir de l’ombre. Ses stigmates ont tous pratiquement disparu. Mais, déjà, une voiture arrive rapidement sur les lieux. Ce sont les hommes qui les ont déjà attaqués. Les deux jeunes adolescents n’en reviennent pas : comment ont-ils fait pour les retrouver aussi vite ? Mais le temps n’est plus aux discussions, il faut s’échapper.

Par chance, en courant, ils tombent sur un terrain de motocross, où à lieu un entraînement. L’occasion de voler une moto et de déguerpir plus facilement et rapidement que prévu. Mais même avec leur facilité à se faufiler dans des endroits inaccessibles, leurs assaillants ont de cesse de leur coller aux basques !!

Natan décide d’appeler d’urgence le numéro fourni par son père lors des instructions. Rapidement, ils sont interceptés sur leur route par un barrage, qui fait fuir leurs poursuivants.

Natan est sur le point de découvrir sa « famille ». Composé d’un oncle fortuné, certes, mais également d’une certaine lignée ancestrale, aux étranges secrets !!!

Le point sur la BD :

On débute ce second tome de « L’autre », tambour battant en pleine course poursuite !! Le rythme retrouve vite son calme, lorsque le protagoniste principal retrouve sa « famille ». Lylian nous concocte ensuite, en adaptant le roman d’origine de Pierre Bottero, un cocktail fantastique et mystérieux. Dont les tenants et aboutissants prennent racine dans les gênes familiaux, entre traîtrises, combats et rebondissements. On ne parle pas de L’autre, cette puissance maléfique réveillée par inadvertance au milieu de la jungle, dans cet opus aux Éditions Glénat. Le récit se concentre sur l’histoire de famille et d’appartenance. Tous les ingrédients se réunissent pour pousser le lecteur à la curiosité, et les bizarreries s’enchaînent !!!!

Au milieu de ceci, on a cette histoire affective naissante entre les deux protagonistes principaux, deux adolescents tiraillés par le passé de leur famille !!!

Les planches de Montse Martin nous éblouissent toujours autant dans les scènes d’action, de course-poursuite, que dans les découvertes fantastiques qu’elle créent avec beaucoup d’imagination et de réalisme.

La conclusion :

Ce second tome de L’autre valide notre intérêt pour cette nouvelle série, aux Éditions Glénat. Née de l’association d’un trio de choc, avec un style bien particulier : Un grand spectacle immersif, aux mystères jalonnant la lecture, avec un scénario approfondi sur chacun des personnages principaux… Que demander de plus pour susciter toute notre curiosité et notre attention dévorante ???!!! En route vers le tome 3 !!!