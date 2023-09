Silverlit fête Halloween avec ses effrayants Monster Flex

Bientôt Halloween les amis, soit une délicieuse occasion de faire peur à ses proches avec d’effrayants monstres, j’ai nommé les créatures ultra extensibles Monster Flex de Silverlit. Je les ai trouvées suffisamment terrifiantes pour avoir envie de vous les présenter… C’est parti !

Pour commencer, je tiens à préciser que je ne raffole pas d’Halloween. Je ne suis pas trop fan qu’on me surprenne avec des trucs qui font peur… Et il semblerait que la Best Team (big up si vous passez par là) n’y ait pas pensé lorsqu’elle m’en a envoyé un par la Poste. Lorsque j’ai glissé ma main dans le colis et que j’ai senti la matière slime sous mes doigts… Brrr, frissons !

Attention, un Monster Flex peut en cacher un autre ! Rendez-vous sur AMAZON pour vous en emparer !

Parce que oui, les figurines à collectionner Monster Flex sont justement parfaites pour l’occasion. Au nombre de 14, elles ont la particularité d’être ultra extensibles. Les enfants n’auront qu’à tirer sur les deux bras pour en faire des monstres hors du commun. Ils ont tous des looks dans le thème avec des formes et tenues percutantes, sans oublier les visages rugissants qui donnent envie de déguerpir. Celui que j’ai reçu – le série 4 – fait clairement partie de ceux qui font le plus peur avec son style mi-momie, mi-fantôme.

Les jeunes vont être surpris par la matière, en sable ou slime, qui ajoute un côté sensoriel au tout. Ils ont aussi un petit côté anti-stress pour ceux qui aimeront les serrer encore et encore. J’ai bien aimé l’idée qu’ils reprennent leur forme initiale, même après les avoir étirés mille et une fois. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux différents modèles, on retrouve notamment le Cyclope, Godzilla, Hulk, l’Homme invisible, et bien d’autres.

Les figurines font partie des nouveautés 2023 de Silverlit. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour les découvrir. Ils sont proposés au prix de 9.99 €.