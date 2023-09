The beginning after the end – Tome 2

Le nouvel isekai, The beginning after the end, se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, dans la collection KBooks, en septembre 2023. Le jeune Arthur, qui n’est que la réincarnation d’un ancien souverain solitaire, poursuit ses aventures, pour tenter de corriger ses erreurs du passé…

Arthur se retrouve devant une créature gigantesque, sombre, au regard de lave. Alors qu’il reste bouche bée, et terrifié, la créature lui explique qu’il risque d’avaler des mouches s’il reste la bouche ouverte ! A terre, Arthur ferme sa bouche, toujours aussi terrifié. La créature continue de lui parler, tout en l’aidant à se relever. Elle explique qu’il va lui falloir un peu de temps pour ouvrir une faille dimensionnelle suffisamment grande, afin de le renvoyer chez lui. L’être sombre lui propose quelques fruits un peu spéciaux, dont le jeune garçon pourra se nourrir en attendant. Arthur remercie la créature. En prenant, l’un de ces fruits, il voit le reflet de son visage. Il se remémore ses parents et un instant de bonheur partagé. Derrière lui, la créature l’interpelle, affirmant qu’un fruit est meilleur que l’autre ! Arthur sursaute de peur et écrase le fruit.

Ce deuxième tome offre un récit toujours aussi palpitant et plein de rebondissements. Il est assez dense, mais bien découpé en plusieurs chapitres. Arthur est secouru de justesse par une créature effrayante. Mais cette dernière est pleine de bienveillance et d’empathie. Elle va tout faire, même jusqu’à se sacrifier pur que le jeune héros puisse retourner auprès des siens. Mais une fois, de retour dans son monde, il se retrouve seul… Bientôt, il va croiser une autre personne sur son chemin. De nouveaux défis et de nouvelles rencontres rythment la bande dessinée qui se lit assez facilement. Le héros s’adapte et tente de faire de son mieux, pour éviter ses erreurs du passé. L’aventure fantastique et intrigante, mais aussi sensible et touchante, se poursuit, révélant un univers dense et captivant. Le dessin reste travaillé, avec un trait fin et énergique.

The beginning after the end est une aventure fantastique qui se poursuit avec ce deuxième tome de la collection KBooks, des éditions Delcourt. Un nouvel isekai captivant et touchant, qui révèle un monde fantastique riche et un héros singulier et attachant.

