A la fenêtre – Ed. Glénat jeunesse

A la fenêtre est un album jeunesse, de Sophie Astrable et Aurélie Guillerey, paru aux éditions Glénat, en septembre 2023. Une histoire touchante et rayonnante, sur l’amitié, la séparation et l’acceptation, pour aller de l’avant et continuer à vivre de belles aventures.

Brune est la narratrice de cette histoire. Elle se présente, c’est une petite fille de cinq ans. Elle explique que cinq ans c’est à la fois beaucoup et pas beaucoup ! En effet, attendre le bus pendant cinq ans ça semble beaucoup. Manger des petits pois cinq années d’affilées, c’est vraiment beaucoup ! Se brosser les dents pendant cinq ans, cela représente vraiment, vraiment beaucoup. Pourtant, faire de la balançoire pendant cinq ans, Brune pense que cela passerait vite ! Elle mesure 1.07m, elle trouve que c’est un joli chiffre. Cependant, son papa explique qu’il ne faut pas s’y attacher, parce que le chiffre n’arrête pas de changer.

Le récit est plutôt bien détaillé, pour décrire la situation de Brune. Avec sa copine Candice, elle semble tout partager. Les deux filles s’amusent de tout et de rien, elles ont l’air de vivre de bons moments ensemble, présentant une belle amitié. Mais tout bascule le jour où Candice, toujours joyeuse, arrive en pleurant à l’école. Une phrase affreuse sort de la bouche de la petite fille : « Je déménage. » Brune décide de bouder, comme le voisin d’en face, qu’il vient de remarquer, par la fenêtre… L’album est pétillant, offrant différentes émotions à découvrir, tout comme une belle amitié. Les jeunes lecteurs, de par la narration, semblent rapidement entraînés dans l’aventure du quotidien de la jeune Brune. Le récit est espiègle, touchant et amusant. Le dessin offre un trait fin et maîtrisé, plutôt rond et doux.

A la fenêtre est un album jeunesse drôle et touchant, des éditions Glénat jeunesse. Une belle histoire d’amitié, qui va être bousculée par le déménagement de l’une des copines, et par une rencontre inattendue, qui va se faire à la fenêtre !

