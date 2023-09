Retomber en enfance avec “Contes à lire à voix haute”

Rassembler l’essence même de la littérature enfantine dans un seul ouvrage ? C’est le pari relevé haut la main par Felicity Brooks avec son dernier né, “Contes à lire à voix haute”. Paru aux éditions Usborne, ce recueil aux illustrations aussi époustouflantes que poétiques signées Keith Newell et Richard Johnson, vous invite à vous replonger dans les récits les plus tendres de votre enfance tout en en découvrant d’autres moins connus, mais tout aussi captivants.

La première impression qui se dégage de cet ouvrage est son esthétisme. Les dessins, vivaces et colorés, réalisés avec un soin particulier, rappellent avec nostalgie ces soirées passées à écouter nos parents nous raconter des histoires avant de sombrer dans les bras de Morphée. Keith Newell et Richard Johnson parviennent à rendre vivants ces contes, à tel point que l’on pourrait presque entendre les petits pieds de Boucle d’Or fouler le parquet ou voir le haricot de Jack s’élever vers les cieux.

Mais c’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir des pépites moins médiatisées comme “La soupe au caillou” ou “Les lutins et le cordonnier” ou même “le petit bonhomme de pain d’épices”. Des trésors qui méritent largement leur place aux côtés des incontournables tels que “La princesse au petit pois”, “Le petit chaperon rouge” ou “le lièvre et la tortue”. Et si l’idée de réunir tous ces contes dans un seul recueil était tout simplement géniale? Pourquoi choisir quand on peut tout avoir?

“Contes à lire à voix haute” : Un voyage magique à travers l’imagination

Felicity Brooks a également eu la brillante idée d’inclure une introduction pour chaque histoire, offrant un contexte précieux sur les origines de chaque conte. Une manière ingénieuse de cultiver tout en divertissant, de connecter le passé au présent, et de perpétuer la magie de ces récits qui traversent les âges.

En somme, “Contes à lire à voix haute” est bien plus qu’un simple recueil pour enfants. C’est une célébration de la narration, une ode à l’art de raconter des histoires, qui a le pouvoir unique de rassembler les générations. À travers ces pages, les parents retrouveront leur âme d’enfant, tandis que les petits seront emportés dans un tourbillon d’aventures et d’émotions.

Alors, à tous les parents, grands-parents, tantes, oncles ou amis, ne cherchez plus le cadeau parfait pour enchanter vos soirées en famille : ce livre est la promesse d’instants précieux et de souvenirs inoubliables. Fermez les yeux, ouvrez le livre, et laissez la magie opérer… Vous allez adorer retomber en enfance !