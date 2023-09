L’extraordinaire traversée de Julius Crèvecœur – Ed. Sarbacane

L’extraordinaire traversée de Julius Crèvecœur est un roman graphique de Julian Voloj et Chendi, paru aux éditions Sarbacane, en septembre 2023. Une bande dessinée qui présente un détective qui tente de se faire un nom, qui se voit inviter sur un paquebot, pour une étrange croisière…

Hambourg, 1930, un homme est suivit par des policiers. Il indique aux agents un appartement. Il affirme que le suspect est à l’intérieur de la bâtisse, au deuxième étage. C’est maintenant aux forces de l’ordre de jouer… Un policier remercie le détective. Il ne sait pas ce qu’ils auraient fait sans lui ! Alors que les policiers montent les escaliers et arrivent au deuxième étage, ils voient leur suspect s’enfuir par une fenêtre. Les escaliers étant encombrés, ils ne peuvent pas aller plus loin. Le suspect saute dans une impasse, mais au bout de celle-ci, le détective l’attend ! L’homme se retrouve face à Crèvecœur, qui lui met un coup. Le lendemain, dans la presse, à la une, un article vante le travail du détective Crèvecœur, qui a encore frappé ! Le détective est ébloui par les flashs des appareils photo des journalistes, il sort de son rêve…

L’ouvrage de 128 pages est découpé en quatre chapitres, permettant une lecture plus fluide. Malgré tout le récit se lit facilement, entraînant les lecteurs et lectrices, dans une enquête étrange, teintée de mystères. Alors qu’il rentre chez lui, il découvre une curieuse enveloppe qui l’invite à mener une enquête sur le S.S. Freiheit, un paquebot qui emmène des émigrants vers l’Amérique. Il voit la promesse d’une belle aventure et embarque sans son assistant. La bande dessinée est pleine de surprises, de rebondissements et de mystères, et plutôt bien découpée. L’invitation est déjà un mystère à résoudre, car l’affaire devrait venir d’elle-même, lui indique le capitaine bien insaisissable. Des suspects, des comportements louches, des personnes déjà croisées, s’entremêlent dans le labyrinthe qu’est le paquebot ! Le racisme, la discrimination et l’immigration sont également au cœur de ce récit. Le dessin est rond, assez doux et plaisant, présentant quelques petites maladresses.

L’extraordinaire traversée de Julius Crèvecœur est un album surprenant et mystérieux, des éditions Sarbacane. Un récit complet qui présente une affaire énigmatique, pour un détective qui rêve de faire ses preuves. Une opportunité teintée d’étrange, une promesse d’aventures improbables, un final fantastique…

