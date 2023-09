Rick and Morty – Il était une fois

Il était une fois est un comic de la série Rick and Morty, de Sam Maggs, Sarah Stern et Emmett Helen, paru aux éditions hi comics, en septembre 2023. Un récit complet qui s’entremêle au monde des contes de fées, quelque peu revisité à la sauce Rick et Morty !

Au fond de la classe, Morty semble rêve, perdu dans ses pensées. Il n’écoute pas le professeur qui rappelle que pour l’interro de demain. Les élèves doivent avoir lu tout le livre pour se préparer à la dissertation portant sur la figure de héros, du méchant, du faire-valoir… Lorsque la sonnerie résonne, Morty sort enfin de sa rêverie. Mais il est encore plus surpris lorsqu’une de ses camarades vient poser sa main sur son épaule. Elle l’interpelle en l’appelant l’intello et lui rappelle que le cours est fini ! Il est temps pour lui de rentrer… Elle pense également que le cours a duré une éternité et lui demande de la suivre, vers la sortie. Morty paraît transi de stupeur, il semble gêné, en sueur et ne sait quoi répondre. Il prend ses affaires et suit sa camarade. Elle continue de le questionner autour du livre qu’ils doivent lire…

Le récit, découpé en quatre chapitres, offre une nouvelle histoire déjantée, pour les deux héros. Le grand-père savant fou et le petit-fils maladroit et timide se retrouvent propulsés, par accident, dans un livre de contes. Pour s’en sortir, ils vont devoir incarner des personnages et relever des défis. L’aventure ne semble pas si merveilleuse que cela, pour les deux personnages qui pourraient ne jamais en revenir ! La bande dessinée reste amusante, captivante, avec son lot de rebondissements, mais surtout de blagues douteuses, de paroles cinglantes et de situations improbables. Les contes de l’enfance se voient quelque peu revisités, grâce à l’imaginaire de chacun, offrant ainsi un récit moderne et plaisant. Le dessin reste rond et simple, avec un univers coloré et des personnages expressifs.

Il était une fois est un récit complet de la collection Rick et Morty, des éditions Hi Comics. Un comic déjanté, qui fait grimacer et rire, offrant une nouvelle aventure pour le grand-père et son petit-fils, qui se voient propulser à l’intérieur d’un livre de contes pour enfants pas sages !

